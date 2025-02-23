شكرا لمتابعة خبر عن الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف معالي الدكتور ماجد الفياض الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي، خبر مفرح ومبهج لأبناء الوطن.

وقال الفياض في مقطع فيديو ظهر من خلاله :” العلاج بالخلايا التائية من العلاجات المهمة الناجحة في المستشفى .”

وأضاف:” الخلايا التائية تتعرف على الفيروس كجسم غريب عن الجسم وتروح وتهاجمه وتفترسه، ويشعر الجسم بعدها بالتعب ومن ثم تنتصر الخلايا ويشفى الإنسان .”

وتابع:” التقدمات الحديثة لعلاج السرطان، هي أخذ الخلايا التائية وجعلها تتعرف على الخلايا السرطانية كفيروس، ثم نكاثرها ونرجعها للمريض، ويخرج السرطان مع البول .

وأوضح أن بدايات هذا العلاج كانت في عام 2021 لطفل يبلغ من العمر 11 سنة من حفر الباطن، وتم تطبيق العلاج عليه وشُفي، والآن هو بصحة جيدة.