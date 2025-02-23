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الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو

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  • الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو 1/2
  • الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو 2/2

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الرياض - علي القحطاني - كشف معالي الدكتور ماجد الفياض الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي، خبر مفرح ومبهج لأبناء الوطن.

وقال الفياض في مقطع فيديو ظهر من خلاله :” العلاج بالخلايا التائية من العلاجات المهمة الناجحة في المستشفى .”

وأضاف:” الخلايا التائية تتعرف على الفيروس كجسم غريب عن الجسم وتروح وتهاجمه وتفترسه، ويشعر الجسم بعدها بالتعب ومن ثم تنتصر الخلايا ويشفى الإنسان .”

وتابع:” التقدمات الحديثة لعلاج السرطان، هي أخذ الخلايا التائية وجعلها تتعرف على الخلايا السرطانية كفيروس، ثم نكاثرها ونرجعها للمريض، ويخرج السرطان مع البول .

وأوضح أن بدايات هذا العلاج كانت في عام 2021 لطفل يبلغ من العمر 11 سنة من حفر الباطن، وتم تطبيق العلاج عليه وشُفي، والآن هو بصحة جيدة.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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