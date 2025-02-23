شكرا لمتابعة خبر عن أجانب يرتدون الزي السعودي احتفالاً بذكرى يوم التأسيس.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - على هامش فعاليات كأس السعودية، الذي يعتبر أبرز حدث رياضي يقام في مدينة الرياض لسباق الخيول، حرص الأجانب الحاضرون على ارتداء الزي السعودي التقليدي، الذي يعكس التراث الغني والثقافة العميقة للمملكة، وذلك احتفاءً بذكرى يوم التأسيس.

وقال أوغو من فرنسا: ” اليوم نرتدي الملابس التقليدية السعودية لهذا الحدث الرائع والمرموق، وطريقة لباسك تعكس الكثير عن شخصيتك وكيف ترغب أن يكون مظهرك”.

وتابع: ” الرجال والنساء يرتدون ملابس جميلة تقليدية لا نراها في حياتنا اليومية، ليس فقط التي أرتديها بل الملابس التي تحتوي على تفاصيل ذهبية مثل الملابس التراثية للقبائل ، من الجميل جداً أن نرى التراث الشعبي السعودي في مثل هذه الفعاليات، واليوم هذه مناسبة خاصة لأنهم يظهرون من أين جاؤوا ومن تراثهم”.

يذكر أن المملكة احتفلت امس السبت 22 فبراير، بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود، حيث تشهد مختلف مناطق المملكة فعاليات احتفالية تجسد الإرث التاريخي والثقافي العريق.