شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: اليوم أول أيام سعد بلع العقرب الثانية وبرده يدمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم هو أول أيام سعد بلع ” العقرب الثانية”، لافتًا أنه النجم السابع من الشتاء وأيامه الـ13 يومًا .

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” سعد بلع” هو آخر أنواء الشتاء، ويسمّى “عقرب الدم”؛ دلالة على أن برده يدمي ولا يقتل، لكن أحياناً برده شديد يضر المزروعات إذا ما هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري وهو متوقع.”

وأضاف:” تكثر فيه الأمطار على معظم المناطق، ويكثر فيه الفقع، ويكون وقت دخول صلاة الظهر قد بلغ أقصى مدى له طوال العام في التأخر، وفيه هجرة الدحروج المطوق، ويكثر فيه طلع النخيل، كما يزدهر فيه الربيع إذا طرح الله فيه البركة.