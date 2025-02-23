المغرب.. وفاة 5 أطفال في حريق بسبب انفجار شاحن هاتف

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 23 فبراير 2025, 6:59 صباحاً

أفادت وسائل إعلام مغربية، بوفاة 5 أطفال من جرّاء حريقٍ اندلع في شقتهم، يُعتقد أن سببه انفجار شاحن هاتف تُرك موصولاً بالكهرباء. ووفق مواقع إعلامية مغربية، فإن الحريق اندلع في شقة بمدينة تمارة المجاورة للعاصمة الرباط. وحسب موقع "صباح الشرق" المغربي، أسفر الحريق عن وفاة خمسة أطفال (ثلاث بنات واثنان من الذكور)، تتراوح أعمارهم بين 3 و12 سنة، وأن الأطفال تُوفوا بسبب ألسنة اللهب والدخان الكثيف. وفتحت السلطات الأمنية تحقيقاً في الحادث تحت إشراف النيابة العامة، وذلك من أجل الكشف عن أيّ تفاصيل مرتبطة بالحريق والمسؤولين عنه.

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