شكرا لمتابعة خبر عن إزار عمره 60 عامًا يروي قصة التراث في جبال الحشر بيوم التأسيس .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استعرض أحد المواطنين في جبال الحشر بمنطقة جازان إزارًا تقليديًا نادرًا من نوع “المثلوث”، والذي يعود عمره إلى أكثر من 60 عامًا.

وأشار المواطن أن الإزار تم حياكته يدويًا، ما يعكس مهارة الحرفيين المحليين في صناعة الملابس التقليدية التي اشتهرت بها المنطقة عبر الأجيال.

ويُعد هذا الإزار واحدًا من الرموز التراثية التي تمثل الأصالة والثقافة في جنوب المملكة، حيث لا تزال هذه الأزياء تحظى بمكانة خاصة لدى أهالي جازان وعسير.

ويُعرف “المثلوث” بأنه أحد أنواع الأُزر التقليدية التي يرتديها الرجال في جنوب المملكة، خاصة في جازان وعسير، ويتميز بألوانه الزاهية ونقوشه الفريدة، حيث يُلف حول الجزء السفلي من الجسم بطريقة تعكس الموروث الشعبي للمنطقة.

وتختلف مسميات هذا الإزار بحسب التصميم وطريقة الصنع، إذ يُعرف أيضًا بأسماء مثل “المصنف”، “الحوكة”، و”الجرافي”.