شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر الانخفاض الملموس في درجات الحرارة مع فرصة تكون الصقيع والضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من المملكة في حين لا يزال النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مرتفعات منطقتي عسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج

من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي. فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشرقية إلى شمالية شرقية تتحول ليلاً شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.