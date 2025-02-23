شكرا لقرائتكم خبر عن في 20 موقعًا.. تفاعل واسع من سكان الرياض مع فعاليات يوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل



وتوزعت الفعاليات في 20 موقعًا بمختلف أرجاء المدينة، حيث شملت عروضًا تراثية وثقافية، وأمسيات شعرية، وحفلات فنية سلطت الضوء على تاريخ الدولة

يوم التأسيس كما احتضنت الساحات العامة والميادين عروض الفنون الشعبية والمعارض الحرفية، إلى جانب أنشطة ترفيهية وتثقيفية استهدفت جميع أفراد الأسرة.



كما استضافت ورش عمل للأطفال عن التراث الوطني ومسابقات ثقافية تفاعلية، فيما استضافت المتاحف المحلية عروضًا تعريفية بتاريخ المنطقة، وازدانت الشوارع والطرق الرئيسة بالأعلام، بينما أضيئت المباني بالألوان الزاهية لتعكس أجواء الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.

الدمام - شريف احمد - شهدت أمانة الرياض تفاعلًا كبيرًا من السكان مع الفعاليات المتنوعة التي أُقيمت احتفاءً بذكرى يوم التأسيس، حيث عبّرت الفعاليات عن الاعتزاز بالجذور التاريخية للمملكة وإبراز القيم الثقافية والوطنية التي يمثلها هذا اليوم.وتوزعت الفعاليات في 20 موقعًا بمختلف أرجاء المدينة، حيث شملت عروضًا تراثية وثقافية، وأمسيات شعرية، وحفلات فنية سلطت الضوء على تاريخ الدولة السعودية الأولى.كما احتضنت الساحات العامة والميادين عروض الفنون الشعبية والمعارض الحرفية، إلى جانب أنشطة ترفيهية وتثقيفية استهدفت جميع أفراد الأسرة.كما استضافت ورش عمل للأطفال عن التراث الوطني ومسابقات ثقافية تفاعلية، فيما استضافت المتاحف المحلية عروضًا تعريفية بتاريخ المنطقة، وازدانت الشوارع والطرق الرئيسة بالأعلام، بينما أضيئت المباني بالألوان الزاهية لتعكس أجواء الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.