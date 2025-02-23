شكرا لمتابعة خبر عن كنوز تاريخية: عائلة تحتفظ بوثائق نادرة من عصور الدولة السعودية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحتفظ عائلة سعودية بوثائق ومخطوطات نادرة تعود إلى عصور الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة، متوارثةً هذه الكنوز التاريخية عبر الأجيال.

وتُعد هذه الوثائق من أندر المخطوطات التي توثق تاريخ ولاة الأمر والقادة الذين ساهموا في بناء وتوحيد المملكة.

ومن بين هذه الوثائق، مراسلات تاريخية تعود إلى عهد الإمام محمد بن سعود، مؤسس الإمارة السعودية الأولى، بالإضافة إلى وثائق من عهد الدولة السعودية الثانية في زمن الإمام فيصل بن تركي.

كما تحتفظ العائلة بمراسلات ووثائق من عهد الملك عبد العزيز آل سعود، مؤسس الدولة السعودية الثالثة، الذي وحّد المملكة وأسسها على أسس متينة.

وعلى مر الزمن، تعرضت بعض هذه الوثائق للتلف، إلا أن دارة الملك عبد العزيز بذلت جهودًا كبيرة في ترميمها وحفظها، مما أعاد لها قيمتها التاريخية وأتاح للعائلة وللأجيال القادمة الاطلاع على هذا الإرث الوطني الثمين.

وتُبرز هذه الوثائق الدور الكبير الذي لعبه أجداد العائلة في خدمة الوطن، حيث كانت لهم مساهمات بارزة في دعم الملك عبد العزيز خلال مراحل توحيد المملكة.

وتم اكتشاف هذه الوثائق بعد وفاة والد صاحبها، “جابر الودعاني”، حيث كانت محفوظة في مكان خاص دون أن تحظى بالاهتمام الكافي في السابق، إلا أن العائلة تُقدّر هذه الوثائق اليوم كجزء من تاريخها الوطني، وقد تم تسجيل بعضها في الأرشيف الوطني ضمن فعاليات مئوية تأسيس المملكة.