شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ الماجد: يحق للحامل الإفطار في رمضان إذا خشيت الضرر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب الشيخ سليمان الماجد عن سؤال حول جواز إفطار المرأة الحامل في رمضان إذا شعرت بالعطش الشديد.

وقال الشيخ الماجد خلال مداخلته عبر قناة «الرسالة»: “إذا شعرت المرأة الحامل بالعطش الشديد وكان لهذا تأثير على صحتها وصحة الجنين يحق لها أن تفطر” .

وأضاف: إن العطش الشديد يؤدي إلى نقص السوائل بشكل كبير على الحامل ومن يؤثر عليها وعلى جنينها، فالأصح أن تفطر وتقضي بعد ذلك وليس لها كفارة .