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الشيخ الماجد: يحق للحامل الإفطار في رمضان إذا خشيت الضرر .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أجاب الشيخ سليمان الماجد عن سؤال حول جواز إفطار المرأة الحامل في رمضان إذا شعرت بالعطش الشديد.

وقال الشيخ الماجد خلال مداخلته عبر قناة «الرسالة»: “إذا شعرت المرأة الحامل بالعطش الشديد وكان لهذا تأثير على صحتها وصحة الجنين يحق لها أن تفطر” .

وأضاف: إن العطش الشديد يؤدي إلى نقص السوائل بشكل كبير على الحامل ومن يؤثر عليها وعلى جنينها، فالأصح أن تفطر وتقضي بعد ذلك وليس لها كفارة .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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