شكرا لمتابعة خبر عن تسعينية تشارك بناتها وأحفادها الاحتفال بيوم التأسيس.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قررت السيدة أم فهد، التي تبلغ من العمر 90 عامًا، مشاركة بناتها وأحفادها الاحتفال بيوم التأسيس في عنيزة، وذلك على الرغم من كبر سنها.

وقالت ابنة أم فهد : ” هذه والدتي، أخرجتها اليوم لتتفاعل معنا في أجواء يوم التأسيس وروح السعودية ” .

وتابعت: ” الله يطول بعمرها ، أخذنا منها المعلومات السابقة ولحين نطورها في أحفادنا وفي أنفسنا وفي المستقبل إن شاء الله “.

ويحتفل المواطنون اليوم السبت 22 فبراير، بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود، حيث تشهد مختلف مناطق المملكة فعاليات احتفالية تجسد الإرث التاريخي والثقافي العريق.