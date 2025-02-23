شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأحد.. غبار على 8 مناطق وصقيع بالأجزاء الشمالية من المملكة والان نبدء بالتفاصيل

البحر الأحمر

الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة.حسب بيان الأرصاد، يستمر الانخفاض الملموس في درجات الحرارة مع فرصة تكون الصقيع والضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من المملكة.في حين لا يزال النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها، وكذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من مرتفعات منطقتي عسير والباحة.الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي.حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشرقية إلى شمالية شرقية تتحول ليلاً شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي.حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.