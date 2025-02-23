السعودية | أبناء شهداء الواجب يحتفون بيوم التأسيس في فعاليات أندية وزارة الداخلية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

شهد أبناء شهداء الواجب في منطقة الرياض فعاليات أندية منسوبي وزارة الداخلية، احتفاءً بيوم التأسيس الذي يوافق الـ (22) من شهر فبراير كل عام.

وحظي أبناء شهداء الواجب بفرصة الاستمتاع ببرنامجٍ ترفيهي متنوع، شمل أنشطة مخصصة للأطفال، وعروضًا مميزة للسيارات الكلاسيكية واستعراضات الصقور، التي أضفت طابعًا تراثيًا مميزًا على الفعالية، وتضمنت الفعاليات ركنًا خاصًا بالحلوى والأكلات الشعبية التي تميز كل منطقة، إلى جانب التصوير الفوري الذي حمل هوية يوم التأسيس.

يأتي ذلك تأكيدًا على اهتمام وزارة الداخلية بأبناء شهداء الواجب، وحرصها على تعزيز ارتباطهم بتاريخ الوطن وهويته العريقة، وإشراكهم في المناسبات الوطنية التي تجسد مسيرة المملكة المجيدة.

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