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ياسر نجدي ولي العهد يتوسط قادة مصر والأردن ودول الخليج في لقاء تشاوري أخوي في الرياض واس وزيرا خارجية روسيا والولايات المتحدة يجتمعان في الرياض لإنهاء الخلاف بحضور وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إيفلين هوكشتاين/ رويترز رجال الإنقاذ يعاينون موقع تحطُّم طائرة دلتا إيرلاينز في مطار تورنتو في كندا أرلين ماكادوري/ رويترز فلسطينيون ينشدون الدفء على أنقاض منازلهم المدمَّرة في غزة محمود عيسى/ رويترز أطفال فلسطينيون يلهون بجوار الأنقاض التي سببها العدوان الإسرائيلي الغاشم في جباليا بغزة بشار طالب/ جيتي أعضاء الصليب الأحمر يستلمون جثث أربع رهائن إسرائيليين في خان يونس بغزة علي جادالله/ وكالة الأناضول عمال بمزرعة في بنجلاديش يفركون أيديهم برفق على أزهار البصل للتلقيح محمد بونير حسين/ رويترز سفينة تبحر بالقرب من جبل جليدي كبير في جرينلاند إميليو موريناتي/ أسوشيتد برس احتفالات صاخبة بوصول كرنفال ريجاتا من جسر الريالتو في مدينة فينسيا الإيطالية ستيفانو مازولا/ جيتي مشهد يحبس الأنفاس لتدفق الحمم البركانية من بركان جبل إتنا في إيطاليا فرانس برس احتفالات أهالي منطقة الباحة بمناسبة يوم التأسيس حساب إمارة الباحة العرضة السعودية تصدح بالأمجاد في احتفالات الخُبر بمناسبة يوم التأسيس حساب بلدية الخُبر الحضور يتوشحون بالزي التراثي ويتفاعلون مع الأهازيج الوطنية في احتفالات يوم التأسيس في الدمام حساب بلدية الدمام احتفالات مبهجة وحضور كثيف بمناسبة يوم التأسيس في الرياض حساب مدينة الرياض الأطفال يتزينون بالملابس التراثية في احتفالات جدة بيوم التأسيس حساب إمارة مكة محمد بن مسعود - الدمام - الأسبوع في 15 صورة: السعوديون يحتفلون بيوم التأسيس.. ولقاء عربي وقمة روسية-أمريكية في الرياض

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