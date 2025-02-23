شكرا لمتابعة خبر عن موجة غبار تتجه نحو حفر الباطن مع استمرار التقلبات الجوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالله العصيمي إن موجة غبار متوسطة الكثافة تشكلت اليوم جنوب العراق واتجهت نحو الشمال الشرقي وحفر الباطن، متأثرة بالظروف الجوية السائدة في المنطقة.

وأوضح العصيمي أن فرص تشكل الغبار قد تزداد خلال الفترة المقبلة مع دخول موسم التقلبات الجوية، خاصة في ظل الجفاف الذي تشهده العديد من المناطق، بما في ذلك المناطق الشمالية.

وتستدعي هذه التغيرات الجوية أخذ الاحتياطات اللازمة، خصوصًا للأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو أمراض الجهاز التنفسي.