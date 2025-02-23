وتحتفل المملكة اليوم السبت 22 فبراير، بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود، حيث تشهد مختلف مناطق المملكة فعاليات احتفالية تجسد الإرث التاريخي والثقافي العريق.

شكرا لمتابعة خبر عن قصيدة ياسر التويجري في ذكرى يوم التأسيس ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

محمد يوسف

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