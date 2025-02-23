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شكرا لمتابعة خبر عن قصيدة ياسر التويجري في ذكرى يوم التأسيس ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - قرر الشاعر ياسر التويجري الاحتفال بيوم التأسيس بطريقته الخاصة.
وألقى التويجري قصيدة على صفحته الرسمية عبر منصة إكس: “أطنخي يا دار في المجد التليد وأفخري عرض السحاب وطولها”.
وتابع الشاعر: “واذكري رأس من النعرة عنيد الرجال أمجادها بمفعولها، الإمام المؤمن الصلد الشديد شيخ شيخان العرب وزحولها”.
وأضاف: “راعي العوجا بسيف من حديد قطع رقاب العدا وذيولها”.
وتحتفل المملكة اليوم السبت 22 فبراير، بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود، حيث تشهد مختلف مناطق المملكة فعاليات احتفالية تجسد الإرث التاريخي والثقافي العريق.