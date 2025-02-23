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السعودية | مباني وزارة الداخلية وإمارات الخليج 365 والقطاعات الأمنية تكتسي باللون الأخضر ابتهاجًا بذكرى يوم التأسيس

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السعودية | مباني وزارة الداخلية وإمارات الخليج 365 والقطاعات الأمنية تكتسي باللون الأخضر ابتهاجًا بذكرى يوم التأسيس

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اكتست مباني وزارة الداخلية وإمارات الخليج 365 والقطاعات الأمنية في جميع مناطق المملكة باللون الأخضر احتفالًا وابتهاجًا بذكرى يوم التأسيس للمملكة العربية .

يذكر أن وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية تشارك في ذكرى يوم التأسيس بفعاليات وعروض عسكرية في الخليج 365 والمدن والمحافظات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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