السعودية | مباني وزارة الداخلية وإمارات الخليج 365 والقطاعات الأمنية تكتسي باللون الأخضر ابتهاجًا بذكرى يوم التأسيس

يذكر أن وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية تشارك في ذكرى يوم التأسيس بفعاليات وعروض عسكرية في الخليج 365 والمدن والمحافظات.

اكتست مباني وزارة الداخلية وإمارات الخليج 365 والقطاعات الأمنية في جميع مناطق المملكة باللون الأخضر احتفالًا وابتهاجًا بذكرى يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية .

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محمد يوسف

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