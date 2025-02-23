السعودية | مباني وزارة الداخلية وإمارات الخليج 365 والقطاعات الأمنية تكتسي باللون الأخضر ابتهاجًا بذكرى يوم التأسيس

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مباني وزارة الداخلية وإمارات الخليج 365 والقطاعات الأمنية تكتسي باللون الأخضر ابتهاجًا بذكرى يوم التأسيس والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
اكتست مباني وزارة الداخلية وإمارات الخليج 365 والقطاعات الأمنية في جميع مناطق المملكة باللون الأخضر احتفالًا وابتهاجًا بذكرى يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية.
يذكر أن وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية تشارك في ذكرى يوم التأسيس بفعاليات وعروض عسكرية في الخليج 365 والمدن والمحافظات.
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