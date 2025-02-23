السعودية | رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيّة يزور مبادرة وزارة الداخلية “مكان التاريخ” ويطّلع على الإرث الأمني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

زار معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيّة الدكتور عبد المجيد بن عبدالله البنيان اليوم، مبادرة وزارة الداخلية “مكان التاريخ” في مركز شرطة الجبيلة التاريخي، الذي يُعدّ أول مركز شرطة في المنطقة الوسطى، ويُجسد معلمًا بارزًا يروي مسيرة الأمن والاستقرار والتنمية في المملكة.

واطّلع معاليه خلال الزيارة، على مقتنيات أثرية نادرة تُعرض لأول مرة، من بينها السيوف التاريخية، والخناجر، والأسلحة التي كانت مستخدمة آنذاك، وبعض الحِرف التقليدية في سوق الجبيلة التاريخية، وبيوت الطين المحيطة بالمركز، وتابع عروضًا لهجانة وخيالة وزارة الداخلية، مصحوبة بمعزوفات موسيقية متنوعة.

وتأتي مبادرة تأهيل مركز شرطة الجبيلة التاريخي في إطار حرص وزارة الداخلية على الحفاظ على الإرث التاريخي الأمني، الذي يجسد مسيرة الأمن في المملكة منذ التأسيس، من خلال ترميم وتأهيل المواقع التاريخية المرتبطة بمهامها، تأكيدًا لدورها المحوري في حفظ الأمن وتعزيز الهوية الوطنية.

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