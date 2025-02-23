اخبار السعوديه

السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 98 طنًا من السلال الغذائية في مديرية الشيخ عثمان بعدن

0 نشر
asmaa 0 تبليغ

السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 98 طنًا من السلال الغذائية في مديرية الشيخ عثمان بعدن

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 98 طنًا من السلال الغذائية في مديرية الشيخ عثمان بعدن والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 98 طنًا من السلال الغذائية في مديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن، استفاد منها 673 فردًا، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية للمتضررين في اليمن.

ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة ممثلة بالمركز لتحسين الظروف المعيشية للمحتاجين في مختلف دول العالم، وتعزيز الأمن الغذائي لهم.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا