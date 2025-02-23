#يوم_التأسيس .. احتفالية فنية تحكي قصة 3 قرون من المجد في #الأحساء من خلال 4 مسارات متكاملة و380 قطعة فنية للمزيد | https://t.co/ZMVPxyFhJj #يوم_بدينا | #يوم_التأسيس_السعودي | #اليوم pic.twitter.com/DPvbQVCZgW

شكرا لقرائتكم خبر عن الأخضر يزين مباني الداخلية وإمارات المناطق في يوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية