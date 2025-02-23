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الأخضر يزين مباني الداخلية وإمارات المناطق في يوم التأسيس

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واس - الرياض 0 تبليغ

الأخضر يزين مباني الداخلية وإمارات المناطق في يوم التأسيس

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الدمام - شريف احمد - اكتست مباني وزارة الداخلية وإمارات المناطق والقطاعات الأمنية في جميع مناطق المملكة باللون الأخضر، احتفالًا وابتهاجًا بذكرى يوم التأسيس للمملكة العربية .
يذكر أن وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية تشارك في ذكرى يوم التأسيس بفعاليات وعروض عسكرية في المناطق والمدن والمحافظات. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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