السعودية | المديرية العامة لحرس الحدود تقيم عروضًا برية وبحرية ضمن احتفالات المملكة بذكرى يوم التأسيس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أقامت المديرية العامة لحرس الحدود عروضًا برية وبحرية ضمن احتفالات المملكة بذكرى يوم التأسيس، وذلك في مناطق عسير والجوف والحدود الشمالية ومكة المكرمة والشرقية وجازان وتبوك والمدينة المنورة.

وشملت العروض البحرية، الفلاي بورد والسفن والحوامات والزوارق، والدبابات البحرية، إلى جانب آليات حرس الحدود البرية متعددة المهام والمعدات والسيارات، وقدّمت الفرقة الموسيقية مقطوعات وطنية إحياءً لهذه المناسبة التاريخية.

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