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السعودية | سفير سريلانكا لدى المملكة يهنئ حكومة وشعب المملكة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

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  • السعودية | سفير سريلانكا لدى المملكة يهنئ حكومة وشعب المملكة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس 1/2
  • السعودية | سفير سريلانكا لدى المملكة يهنئ حكومة وشعب المملكة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

هنأ سفير جمهورية سريلانكا لدى المملكة عمر لبي أمير أجود، حكومة وشعب المملكة العربية ، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

ونوه السفير أجود بعمق المملكة التاريخي وتراثها الثقافي والحضاري الغني وإنجازاتها المتميزة.

ولفت الانتباه إلى دور المملكة العربية السعودية العالمي والمحوري في تعزيز القيم الإنسانية والتماسك الاجتماعي والسلام والازدهار.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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