السعودية | سفير سريلانكا لدى المملكة يهنئ حكومة وشعب المملكة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سفير سريلانكا لدى المملكة يهنئ حكومة وشعب المملكة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس هنأ سفير جمهورية سريلانكا لدى المملكة عمر لبي أمير أجود، حكومة وشعب المملكة العربية السعودية، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس. ونوه السفير أجود بعمق المملكة التاريخي وتراثها الثقافي والحضاري الغني وإنجازاتها المتميزة. ولفت الانتباه إلى دور المملكة العربية السعودية العالمي والمحوري في تعزيز القيم الإنسانية والتماسك الاجتماعي والسلام والازدهار. نسخ الرابط تم نسخ الرابط