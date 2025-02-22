شكرا لقرائتكم خبر عن "فرحة للوطن العربي".. مشاعر خليجية وعربية تحتفي بيوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل

احتفالات يوم التأسيس

الدمام - شريف احمد - تدفقت مشاعر الفخر والاعتزاز من مختلف أنحاء العالم العربي والغربي، احتفاءً بيوم التأسيس للمملكة العربية السعودية ، الذي يمثل ذكرى خالدة لانطلاق مسيرة الدولة السعودية قبل ثلاثة قرون.وعبر مواطنون من دول خليجية وعربية عن سعادتهم الغامرة بهذه المناسبة، مشيدين بالإنجازات المتواصلة التي حققتها المملكة على مر السنين.وفي تعبير صادق عن مشاعره، قال محمود عبدالوهاب، مواطن مصري: ”أتشرف بأن زوجتي سعودية وأنتمي للمملكة".وتابع: "أشارك في هذا اليوم العظيم، وأفتخر بما تشهده المملكة من تقدم وتطور كبير“، وأضاف: ”أتمنى من الجميع زيارة المملكة، وربي يحفظ السعودية“.

احتفالات عربية وخليجية بيوم التأسيس

احتفالات يوم التأسيس في مناطق السعودية

وأكد بدر أحمد، من دولة الإمارات العربية المتحدة، أن ”يوم التأسيس هو فرحة للوطن العربي بأكمله“. سائلًا المولى عز وجل أن ”يحفظ المملكة ويديم عليها الأمن والأمان“.أما جعفر الأكرم، من مملكة البحرين، فقال: ”حضرنا اليوم مع إخواننا من البحرين والإمارات لمشاركة مملكتنا الحبيبة السعودية في هذا اليوم العظيم، يوم التأسيس“.وبكلمات مفعمة بالمحبة، وصف أنس الدهماني، من سلطنة عمان، مشاعره في هذا اليوم قائلاً: ”شعور لا يمكن وصفه. كل عام والمملكة العربية السعودية بألف خير، والله يديم عليها الأمن والأمان“.واختتم الدكتور محمد يوسف، بكلمات موجزة ومعبرة: ”اليوم هو يوم عظيم للمملكة، يوم سعادة وفرح وسرور. جميعنا في فرحة كبيرة ومشاعرنا جياشة. نسأل الله أن يحفظ المملكة“.ويعم المملكة أجواء احتفالية عريضة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، وذلك من خلال تنظيم العديد من الاحتفالات المتنوعة.وفي المنطقة الشرقية حضرت الاحتفالات بروزنامة فعاليات للاحتفاء بيوم التأسيس لعام 2025.



وتشهد المنطقة أكثر من 35 فعالية متنوعة في 18 موقعًا موزعة في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، في إطار الاحتفاء بالموروث التاريخي والثقافي للمملكة.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة ورئيس لجنة الفعاليات والمناسبات بأمانة المنطقة الشرقية، فالح الدوسري، أن الأمانة حرصت هذا العام على تنظيم فعاليات شاملة ومتنوعة تعكس العمق التاريخي ليوم التأسيس.