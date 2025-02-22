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بمشاركة المملكة.. مؤتمر البرلمان العربي يبحث دعم الشعب الفلسطيني

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واس - القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ترأس رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وفد المملكة المشارك في المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي بدأ أعماله بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.
وتضمن جدول أعمال المؤتمر موضوعًا رئيسًا بشأن بلورة موقف برلماني عربي موحد لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض مقترحات التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

القضية الفلسطينية

ومن المقرر أن تصدر عن المؤتمر خطة تحرك برلمانية عربية موحدة، تتضمن عددًا من الخطوات التي يمكن أن يقوم بها البرلمانيون العرب دعمًا للقضية الفلسطينية.
وعقد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية في وقت سابق اليوم، جلسة تشاورية مغلقة بشأن المحاور الرئيسية الواردة في هذه الخطة، تمهيدًا لإقرارها ورفعها إلى القمة العربية للنظر في اعتمادها.

وفد المجلس

وضم وفد المجلس المشارك في أعمال المؤتمر، الأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، وأعضاء مجلس الشورى أعضاء البرلمان العربي سعد بن صليب العتيبي، وطارق بن سعيد الشمري، وحنان بنت عبدالله السماري، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عيفان، وعضو مجلس الشورى أمل بنت عبدالعزيز الهزاني.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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