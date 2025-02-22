شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حي السفارات بالرياض يروي "حكاية مجد" في يوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل

الدولة السعودية الأولى

فعاليات يوم التأسيس

الدمام - شريف احمد - تحتفي الهيئة الملكية لمدينة الرياض بيوم التأسيس، عبر فعاليات مُتنوعة تُقام في حي السفارات، وتحمل عنوان ”حكاية مجد“.وتُسلط هذه الفعاليات الضوء على أصالة التاريخ السعودي، وتمتد عبر الزمن لتُجسد الجذور الراسخة والقيم العريقة للمملكة.وتأتي هذه الاحتفالات تأكيدًا على أهمية هذا اليوم الوطني، الذي يُخلد ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى.وتعمل الهيئة الملكية من خلال فعاليات ”حكاية مجد“ على استحضار الماضي العريق، وربطه بالحاضر المزدهر، وصولًا إلى استشراف مستقبلٍ واعدٍ يعكس وحدة وإنجازات المملكة.وتشمل فعاليات ”حكاية مجد“ في حي السفارات برنامجًا حافلًا يُثري تجربة الزوار، ويُقدم لهم لمحة عن التاريخ العريق للمملكة.ومن خلال هذه الفعاليات، يجتمع أبناء الوطن والمقيمون للاحتفاء بمسيرة ثلاثة قرون من البناء والتطور، والتأكيد على قيم الوحدة والتلاحم الوطني.وتُعبر الهيئة الملكية لمدينة الرياض، من خلال تنظيم هذه الفعاليات، عن التزامها بإبراز الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء للوطن، فضلًا عن دورها في إحياء المناسبات الوطنية التي تُشكل جزءًا لا يتجزأ من ذاكرة المملكة.