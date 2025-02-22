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صور.. حي السفارات بالرياض يروي "حكاية مجد" في يوم التأسيس

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عبدالله العماري - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تحتفي الهيئة الملكية لمدينة الرياض بيوم التأسيس، عبر فعاليات مُتنوعة تُقام في حي السفارات، وتحمل عنوان ”حكاية مجد“.
وتُسلط هذه الفعاليات الضوء على أصالة التاريخ السعودي، وتمتد عبر الزمن لتُجسد الجذور الراسخة والقيم العريقة للمملكة.

الدولة الأولى

وتأتي هذه الاحتفالات تأكيدًا على أهمية هذا اليوم الوطني، الذي يُخلد ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى.
حي السفارات بالرياض يروي
يوم التأسيس - اليوم

وتعمل الهيئة الملكية من خلال فعاليات ”حكاية مجد“ على استحضار الماضي العريق، وربطه بالحاضر المزدهر، وصولًا إلى استشراف مستقبلٍ واعدٍ يعكس وحدة وإنجازات المملكة.
وتشمل فعاليات ”حكاية مجد“ في حي السفارات برنامجًا حافلًا يُثري تجربة الزوار، ويُقدم لهم لمحة عن التاريخ العريق للمملكة.
احتفالات يوم التأسيس - اليوم

فعاليات يوم التأسيس

ومن خلال هذه الفعاليات، يجتمع أبناء الوطن والمقيمون للاحتفاء بمسيرة ثلاثة قرون من البناء والتطور، والتأكيد على قيم الوحدة والتلاحم الوطني.
وتُعبر الهيئة الملكية لمدينة الرياض، من خلال تنظيم هذه الفعاليات، عن التزامها بإبراز الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء للوطن، فضلًا عن دورها في إحياء المناسبات الوطنية التي تُشكل جزءًا لا يتجزأ من ذاكرة المملكة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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