شكرا لقرائتكم خبر عن صور| حرس الحدود تقيم عروضًا برية وبحرية في احتفالات يوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل



وشملت العروض البحرية، الفلاي بورد والسفن والحوامات والزوارق، والدبابات البحرية، إلى جانب آليات حرس الحدود البرية متعددة المهام والمعدات والسيارات، وقدّمت الفرقة الموسيقية مقطوعات وطنية إحياءً لهذه المناسبة التاريخية.

يوم التأسيس وتحتفي المملكة بيوم التأسيس السعودي 22 فبراير من كل عام، كونه مناسبة وطنية توثق ذكرى تأسيس الدولة



وجرى اعتماد يوم 22 فبراير من كل عام ذكرى تأسيس السعودية ليكون إجازة رسمية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-. الدمام - شريف احمد - أقامت المديرية العامة لحرس الحدود، عروضًا برية وبحرية ضمن احتفالات المملكة بذكرى يوم التأسيس، وذلك في مناطق عسير والجوف والحدود الشمالية ومكة المكرمة والشرقية وجازان وتبوك والمدينة المنورة.وشملت العروض البحرية، الفلاي بورد والسفن والحوامات والزوارق، والدبابات البحرية، إلى جانب آليات حرس الحدود البرية متعددة المهام والمعدات والسيارات، وقدّمت الفرقة الموسيقية مقطوعات وطنية إحياءً لهذه المناسبة التاريخية.وتحتفي المملكة بيوم التأسيس السعودي 22 فبراير من كل عام، كونه مناسبة وطنية توثق ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى عام 1139 هجرياً الموافق 1727م، على يد الإمام محمد بن سعود.وجرى اعتماد يوم 22 فبراير من كل عام ذكرى تأسيس السعودية ليكون إجازة رسمية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-.