صور| حرس الحدود تقيم عروضًا برية وبحرية في احتفالات يوم التأسيس

شكرا لقرائتكم خبر عن صور| حرس الحدود تقيم عروضًا برية وبحرية في احتفالات يوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أقامت المديرية العامة لحرس الحدود، عروضًا برية وبحرية ضمن احتفالات المملكة بذكرى يوم التأسيس، وذلك في مناطق عسير والجوف والحدود الشمالية ومكة المكرمة والشرقية وجازان وتبوك والمدينة المنورة.
وشملت العروض البحرية، الفلاي بورد والسفن والحوامات والزوارق، والدبابات البحرية، إلى جانب آليات حرس الحدود البرية متعددة المهام والمعدات والسيارات، وقدّمت الفرقة الموسيقية مقطوعات وطنية إحياءً لهذه المناسبة التاريخية.
وجرى اعتماد يوم 22 فبراير من كل عام ذكرى تأسيس السعودية ليكون إجازة رسمية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-.
وشملت العروض البحرية، الفلاي بورد والسفن والحوامات والزوارق، والدبابات البحرية، إلى جانب آليات حرس الحدود البرية متعددة المهام والمعدات والسيارات، وقدّمت الفرقة الموسيقية مقطوعات وطنية إحياءً لهذه المناسبة التاريخية.
يوم التأسيسوتحتفي المملكة بيوم التأسيس السعودي 22 فبراير من كل عام، كونه مناسبة وطنية توثق ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى عام 1139 هجرياً الموافق 1727م، على يد الإمام محمد بن سعود.
وجرى اعتماد يوم 22 فبراير من كل عام ذكرى تأسيس السعودية ليكون إجازة رسمية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-.