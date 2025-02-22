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صور| حرس الحدود تقيم عروضًا برية وبحرية في احتفالات يوم التأسيس

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اليوم - الرياض 0 تبليغ

صور| حرس الحدود تقيم عروضًا برية وبحرية في احتفالات يوم التأسيس

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الدمام - شريف احمد - أقامت المديرية العامة لحرس الحدود، عروضًا برية وبحرية ضمن احتفالات المملكة بذكرى يوم التأسيس، وذلك في مناطق عسير والجوف والحدود الشمالية ومكة المكرمة والشرقية وجازان وتبوك والمدينة المنورة.
وشملت العروض البحرية، الفلاي بورد والسفن والحوامات والزوارق، والدبابات البحرية، إلى جانب آليات حرس الحدود البرية متعددة المهام والمعدات والسيارات، وقدّمت الفرقة الموسيقية مقطوعات وطنية إحياءً لهذه المناسبة التاريخية.

يوم التأسيس

وتحتفي المملكة بيوم التأسيس السعودي 22 فبراير من كل عام، كونه مناسبة وطنية توثق ذكرى تأسيس الدولة الأولى عام 1139 هجرياً الموافق 1727م، على يد الإمام محمد بن سعود.

وجرى اعتماد يوم 22 فبراير من كل عام ذكرى تأسيس السعودية ليكون إجازة رسمية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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