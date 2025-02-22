شكرا لمتابعة خبر عن إمارة المدينة المنورة تتزين باللون الأخضر احتفاءً بيوم التأسيس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توشح مبنى إمارة منطقة المدينة المنورة باللون الأخضر احتفاءً بيوم التأسيس، في لفتة تعكس فخر المنطقة بتاريخها العريق والمكتسبات الوطنية التي حققتها المملكة.

ويأتي ذلك تزامنًا مع ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى، لتكون هذه المناسبة فرصة لتعزيز الهوية الوطنية وتجديد الولاء للقيادة الرشيدة.

وتم تزيين المبنى بالأضواء الخضراء التي أضاءت سماء المدينة، مما أضفى أجواء من الفخر والاحتفال في شوارع المدينة.

ويستمر هذا الاحتفال في المدينة المنورة ضمن مجموعة من الفعاليات الوطنية التي تنظمها مختلف الجهات الحكومية والخاصة للاحتفاء بيوم التأسيس، الموافق اليوم السبت 22 فبراير.