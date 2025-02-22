شكرا لمتابعة خبر عن مسيرة عسكرية إحتفاء بيوم التأسيس في عسير..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شاركت القطاعات الأمنية في منطقة عسير في المسيرة العسكرية التي نفذتها وزارة الداخلية بمناسبة يوم التأسيس, بحضور مدير شرطة عسير اللواء فهد بن مطلق العصيمي وقادة القطاعات العسكرية بالمنطقة , وذلك في موقع الفعاليات بأبها.

ونفذت الأجهزة الأمنية مسيرة عسكرية تضمنت المركبات والتجهيزات الأمنية، وأداء لعروض موسيقية عسكرية ، كما تضمنت الاحتفالية تكريم أبناء وذوي الشهداء وتسليمهم هدايا التذكارية بهذه المناسبة.

و‏يأتي ذلك ضمن مشاركة والوزارة وإمارات المناطق وقطاعاتها الأمنية في هذه المناسبة العزيزة على كل مواطن، حيث يستشعر من خلالها ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار منذ عهد الإمام المؤسس محمد بن سعود رحمه الله الذي أرسى ركائز الأمن، وما واصله أئمتها وملوكها حتى أصبحت اليوم دولة رائدةً في الأمن والازدهار والاستقرار والتقدم في المجالات كافة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله .

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