شكرا لمتابعة خبر عن البشت والعقال المقصب في يوم التأسيس: حكاية التراث على يد صنّاع الأحساء.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يُظهر المواطنون في مدينة الأحساء اهتمامًا خاصًا بارتداء البشوت والعقال المقصب، تعبيرًا عن الفخر بالهوية الوطنية والاحتفاء بالتراث الثقافي، وذلك في ذكرى يوم التأسيس، الذي يُحتفل به في 22 فبراير من كل عام،

وتُعتبر البشوت من الأزياء التقليدية المميزة في الأحساء، وتتميز بتصاميمها الفريدة ونقوشها المستوحاة من فنون المنطقة، ويزداد الطلب عليها في يوم التأسيس.

ويحرص العديد من الأهالي على اقتناء هذه البشوت استعدادًا للاحتفالات، مما يؤدي إلى انتعاش سوق المشالح في الأحساء.

فيما يُعتبر العقال المقصب من الإكسسوارات التقليدية التي تكتمل بها إطلالة الرجل في المناسبات الوطنية، ويتميز بتصميمه الفريد الذي يتضمن خيوطًا مقصبة، مما يضفي لمسة من الفخامة والتميز.

ويؤكد صناع العقال في الأحساء، أن صناعته اليدوية قد تستمر من 4 ساعات حتى 8 أيام، حسب الخيوط وطريقة صناعته، وأشار أنه يزيد الطلب عليه في احتفالات يوم التأسيس.

وتُعد الأحساء من المناطق التي تحتفل بيوم التأسيس بطرق مميزة، حيث يُظهر الأهالي اهتمامًا خاصًا بارتداء الأزياء التقليدية مثل البشوت والعقال المقصب، وتُعكس هذه الممارسات الفخر بالهوية الوطنية والاعتزاز بالتراث الثقافي الغني للمنطقة.