شكرا لمتابعة خبر عن العلم الأخضر يزين سماء الرياض.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تتزين سماء العاصمة الرياض اليوم بالعلم الأخضر احتفاءً بيوم التأسيس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للعلم الأخضر وهو يحلق شامخاً فوق سماء المملكة.

وتحتفل المملكة اليوم السبت 22 فبراير، بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود، حيث تشهد مختلف مناطق المملكة فعاليات احتفالية تجسد الإرث التاريخي والثقافي العريق.

وتوافد المواطنون والمقيمون في مناطق المملكة إلى مقرات الاحتفالات التي تسابقت في الاحتفال بيوم التأسيس عبر العديد من البرامج والفعاليات الثقافية والتراثية والترفيهية. وتسابق الجميع في رصد الصور التذكارية وترديد العبارات الوطنية على وسائل التواصل المختلفة، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بالماضي الأصيل.