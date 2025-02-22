شكرا لمتابعة خبر عن العصيمي: موسم المراويح هذا العام قد يكون أقل من المواسم السابقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالله العصيمي، أن يشهد موسم المراويح (أمطار فصل الربيع) أداءً أقل مقارنة بالعام الماضي وما قبله بسبب اتجاه المنخفضات الجوية.

وأوضح العصيمي عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، بأن توقع اتجاه المنخفضات الجوية إلى البحر المتوسط وشمال أفريقيا، قد تؤثر على كمية الهطولات المطرية في المنطقة.

كما أشار إلى أن دقة التوقعات خلال هذه الفترة تكون أقل من المواسم الأخرى، نظرًا لطبيعة فصل الربيع التي تتسم بتغيرات جوية سريعة.

وفي ختام حديثه، أعرب العصيمي عن أمله في أن يكون الواقع أفضل مما تشير إليه التوقعات، متمنيًا موسمًا ممطرًا.