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صورة عفوية لولي العهد مع رونالدو في كأس السعودية 2025

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  • صورة عفوية لولي العهد مع رونالدو في كأس السعودية 2025 1/2
  • صورة عفوية لولي العهد مع رونالدو في كأس السعودية 2025 2/2

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الرياض - علي القحطاني - توج صاحب السمو الملكي الأمير ، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الفائزين في سباق كأس السعودية 2025 مساء اليوم.

وأظهرت صورة عفوية سموه ومعه محترف نادي النصر، الذي كان يرتدي الزي الوطني بالتزامن مع احتفال المملكة بذكرى يوم التأسيس.

وبينت الصورة سمو ولي العهد وهو يتحدث بعفوية مع آخرين ممن حضروا حفل سباق كأس السعودية في نسخته السادسة بميدان الملك عبدالعزيز في الرياض.

يذكر أن حفل سباق كأس السعودية 2025 يأتي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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