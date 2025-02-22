شكرا لمتابعة خبر عن صورة عفوية لولي العهد مع رونالدو في كأس السعودية 2025 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الفائزين في سباق كأس السعودية 2025 مساء اليوم.

وأظهرت صورة عفوية سموه ومعه محترف نادي النصر، كريستيانو رونالدو الذي كان يرتدي الزي الوطني بالتزامن مع احتفال المملكة بذكرى يوم التأسيس.

وبينت الصورة سمو ولي العهد وهو يتحدث بعفوية مع آخرين ممن حضروا حفل سباق كأس السعودية في نسخته السادسة بميدان الملك عبدالعزيز في الرياض.

يذكر أن حفل سباق كأس السعودية 2025 يأتي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.