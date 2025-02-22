أمانة الباحة تحقق إيرادات بـ 144.4 مليون ريال وتوقع مشاريع استثمارية بأكثر من 294 مليونًا

في ظل دعم القيادة، وبتوجيهات من أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وبدعم من وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، حققت أمانة منطقة الباحة العديد من المنجزات خلال العام الماضي في مشاريع البنية التحتية والاستثمار والخدمات العامة وتحسين جوة الحياة.

وحصدت أمانة منطقة الباحة عددًا من الجوائز المحلية والدولية، أبرزها:

* جائزة الباحة للإبداع والتميز في مجال تحقيق الهوية السياحية والزراعية والاستثمارية للمنطقة.

* جائزة التميز في الخدمات الإلكترونية ضمن قمة الحوسبة السحابية.

* جائزة القائد التقني ضمن القمة السعودية للبناء والبنية التحتية.

* جائزة أفضل المشاريع الاستثمارية ضمن القمة السعودية للبناء والبنية التحتية.

إستراتيجية طموحة

وأكدت أمانة منطقة الباحة أن هذه الإنجازات تأتي ضمن إستراتيجيتها الطموحة لدعم التنمية المستدامة، وتحقيق بيئة حضرية متطورة تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030. كما أكدت الأمانة على استمرارها في تنفيذ المزيد من المشاريع والمبادرات التي تعزز جودة الحياة وتحسن الخدمات البلدية في المنطقة.

حيث عملت على تنفيذ مشاريع في البنية التحتية والصيانة، حيث تم:

زراعة أكثر من 298 ألف شجرة، وصيانة المسطحات الخضراء بمساحة تجاوزت 669 ألف م²، وسفلتة 59 كم من الطرق، وصيانة 217 كم من الطرق والشوارع، كما تم تنفيذ شبكات ري بطول 55.000 متر طولي، ومعالجة 36.401 م² من الحفر في الشوارع، وصيانة 133.821 م² من الأرصفة المتهالكة، وقد تم تركيب 775 عمود إنارة بتكلفة 969 ألف ريال، ومدّ 40.000 متر طولي من الكابلات الكهربائية، كم تم الانتهاء من أعمال الحفر الصخري والردم وإعداد السطوح والأسفلت بمشروع جدرة بمساحة تجاوزت 151 ألف متر مربع بتكلفة تجاوزت 9 ملايين ريال، كما تم الانتهاء من أعمال أرصفة الإنترلوك بمساحة 8784 مترًا مربعًا، وأرصفة بلدورات: 4222 مترًا طوليًا، كما تم عمل نيوجرسي 1371 مترًا طوليًا، وقد تم معالجة 88995 بلاغًا، بنسبة إنجاز تجاوزت 90%.

وتم التعامل مع الحالات المطرية والتقلبات الجوية خلال عام 2024، من خلال تنفيذ 68 إجراء استجابة أثناء الحالات المطرية. كما استقبلت فرق الطوارئ 3731 بلاغًا متنوعًا تعاملت معها بكفاءة وسرعة، وتم استلام أكثر من 33 ألف بلاغاً عن طريق 490، وقد تم استلام 143 تحذيراً جوياً من المركز الوطني للأرصاد، وتم تسجيل 64 حالة مطرية، وحققت الأمانة زيادة في الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية، حيث بلغت:

* إجمالي الميزانية المعتمدة أكثر من 839 مليون ريال. بإجمالي إيرادات تجاوز 144.4 مليون ريال، بنسبة 101% من المستهدف.

* في مجال الفرص الاستثمارية تم توقيع 239 عقدًا دائمًا و218 عقدًا مؤقتًا، بقيمة تجاوزت 294 مليون ريال.

* تم طرح 600 فرصة استثمارية في مجالات متعددة تشمل السياحة، الترفيه، الرياضة، وتنفيذ مشاريع استثمارية كبرى مثل مشروع منتجع سياحي بالباهر ومشروع قرية رغدان، ومشروع تجاري سكني ترفيهي رياضي ببلجرشي.

* تم اعتماد 16 حديقة للطرح خلال 2024 وكما انه جاري توقيع العقود الاستثمارية لاستخراج التراخيص اللازمة للبدء في المشاريع الاستثمارية للحدائق، هذا وقد تم تفعيل 38 حاضنة بلدية و545 منفذ بيع.

خطط شاملة

ضمن جهودها المستمرة في تحسين جودة الحياة وتعزيز المشهد الحضري، تعمل أمانة منطقة الباحة على تنفيذ خطط شاملة لمعالجة التشوه البصري في المنطقة، حيث تسعى الأمانة إلى تطوير البنية التحتية الحضرية وتحقيق معايير الجمال العمراني، وتركز هذه الجهود على إزالة العوائق البصرية، وتحسين تخطيط المساحات العامة، وتطوير الحدائق والميادين، بما يسهم في خلق بيئة حضرية أكثر جاذبية وراحة للسكان والزوار. كما تعزز هذه المبادرات من مكانة الباحة كوجهة سياحية وتنموية متكاملة.

وفي إطار تعزيز الهوية البصرية والرسائل الإعلامية، نفّذت الأمانة أكثر 4756 تصميمًا، وأطلقت 120 هاشتاقًا على منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تشغيل 12 شاشة إلكترونية و127 لوحة دعائية لنشر الإعلانات والمحتوى التوعوي. كما شاركت في 193 مناسبة عالمية، مما يعكس التزامها بالتفاعل مع القضايا المحلية والدولية ذات الأهمية، ونشرت 478 خبرًا صحفيًا عبر الوسائل الورقية والإلكترونية، إلى جانب تسجيل 10.212 فيديو توثيقيًا وترويجيًا، بما في ذلك أفلام تسويقية عن السياحة في المنطقة. كما تم التقاط اكثر من 80 ألف صورة فوتوغرافية، كما شهدت حساباتها الرقمية زيادة لافتة، حيث انضم إليها 11.400 متابع جديد، و50 ألف منشور، فيما بلغ عدد عمليات إعادة النشر لمنشورات الأمانة أكثر من 53.000 مرة، وبلغ عدد الإعجابات على المحتوى الرقمي 39.000 إعجاب.

حملات رقابية

واصلت أمانة منطقة الباحة جهودها في التعامل مع الحالات المطرية والتقلبات الجوية خلال عام 2024، من خلال تنفيذ 68 إجراء استجابة أثناء الحالات المطرية. كما استقبلت فرق الطوارئ 3731 بلاغًا متنوعًا تعاملت معها بكفاءة وسرعة، وتم استلام أكثر من 33 ألف بلاغاً عن طريق 490، وقد تم استلام 143 تحذيراً جوياً من المركز الوطني للأرصاد، وتم تسجيل 64 حالة مطرية. ​كما تم تنفيذ 16 فرضية للتعامل مع الحالات الطارئة، وقد تم تحديث 4 خطط لمواجهات التقلبات الجوية.

وفي إطار حرصها على ضمان السلامة الغذائية وحماية المستهلكين، نفذت أمانة منطقة الباحة خلال عام 2024 حملات رقابية مكثفة على المنشآت الغذائية والتجارية، مما أسفر عن تحقيق نتائج ملموسة في تعزيز الامتثال للاشتراطات الصحية، حيث تم تنفيذ 163571 زيارة تفتيشية مجدولة وغير مجدولة وإصدار 10149 شهادة صحية وإغلاق 1406 محلات ومنشآت مخالفة، وقد تم استلام أكثر من 5000 شكوى والتفتيش على 26271 محل ومنشأة وتم إصدار 5330 إنذاراً.

وفي إطار جهودها في النظافة والإصحاح البيئي:

* تم رفع 213.613 طنًا من النفايات، وتخصيص 786 عامل نظافة و46 مراقبًا لضمان بيئة نظيفة.

* معالجة 36.783 طنًا من مخلفات الهدم والبناء، ودفن أكثر من 213 ألف طن من النفايات الدفن الصحي وتخصيص 141 آلة ومعدة نظافة.

* تنفيذ برامج رش ومكافحة آفات بكمية بلغت 114.248 لترًا من المبيدات.

كما شهدت أمانة الباحة تطورًا كبيرًا في مجال التحول الرقمي، حيث أطلقت 61 خدمة جديدة عبر منصة “بلدي”، وساهمت في تسهيل الإجراءات البلدية وتحسين تجربة المستفيدين. كما تم:

​•​تطوير نظام الأرشفة الإلكتروني وتوحيد قواعد البيانات للأنظمة القديمة.

​•​تقديم خدمة الاستعلام عن المعاملات عبر تطبيق توكلنا.

​•​توفير نظام البوابات الإلكترونية وربطها مع نظام حجز المواعيد.

​•​تركيب 411 نقطة إنترنت في المباني الإدارية التابعة للأمانة.

​•​معالجة وإغلاق 951 مشكلة تقنية وبرمجية.

وتم استقبال 4786 معامله الكترونيه و2911 بريدا إلكترونيا و3470 رسالة نصية واستلام أكثر من 700 مكالمة ومتابعه 3843 خدمة. وقد تم عمل 393 ورشة تدريب للأنظمة الإلكترونية المركزية والداخلية الحضورية والافتراضية.