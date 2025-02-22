الملك: نعتز بذكرى تأسيس دولتنا المباركة قبل ثلاثة قرون

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عبر حسابه على منصة "إكس"، الاعتزاز بذكرى "يوم التأسيس" للمملكة العربية السعودية قبل ثلاثة قرون. وقال الملك سلمان: "نعتز بذكرى تأسيس دولتنا المباركة قبل ثلاثة قرون على الأمن والعدل والعقيدة الخالصة، التي ما زالت نهجها راسخا منذ ذلك الحين، في وطن يتقدم إلى الريادة في مختلف المجالات".



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