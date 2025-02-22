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قطار الرياض.. وجهة المواطنين والمقيمين للاحتفال بيوم التأسيس

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عبدالله العماري - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شهدت محطات قطار الرياض إقبالًا جماهيريًا، اليوم، مع توافد أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين متوشحين بالأزياء التراثية، متجهين إلى مواقع الاحتفالات المركزية بذكرى يوم التأسيس.
وحرصت الهيئة القائمة على قطار الرياض على اتخاذ تدابير استباقية لضمان انسيابية حركة الركاب، وتسهيل وصولهم إلى وجهاتهم.

احتفالات يوم التأسيس

ففي خطوة استباقية لتلبية الإقبال المتزايد، خصص قطار الرياض حافلات نقل ترددي تعمل على مدار الساعة، لنقل الركاب من محطات القطار المختلفة إلى أقرب نقاط التجمع الخاصة بالفعاليات الاحتفالية.
قطار الرياض.. وجهة المواطنين والمقيمين للاحتفال بيوم التأسيس - اليوم
قطار الرياض.. وجهة المواطنين والمقيمين للاحتفال بيوم التأسيس - اليوم

وأسهم هذا الإجراء في تخفيف الازدحام وتيسير حركة التنقل، مما انعكس إيجابًا على تجربة الركاب.

أجواء احتفالية مبهجة في يوم التأسيس

وامتلأت محطات القطار بالمواطنين من مختلف الفئات العمرية، الذين ارتدوا الأزياء التراثية، التي تعكس عراقة وأصالة الماضي، وتُحاكي حقبة تأسيس الدولة .
قطار الرياض.. وجهة المواطنين والمقيمين للاحتفال بيوم التأسيس - اليوم

وأضفى هذا المشهد أجواءً احتفالية مبهجة على محطات القطار، عكست مدى اعتزاز المواطنين والمقيمين بهذه المناسبة الوطنية الغالية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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