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شكرا لقرائتكم خبر عن قطار الرياض.. وجهة المواطنين والمقيمين للاحتفال بيوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهدت محطات قطار الرياض إقبالًا جماهيريًا، اليوم، مع توافد أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين متوشحين بالأزياء التراثية، متجهين إلى مواقع الاحتفالات المركزية بذكرى يوم التأسيس.
وحرصت الهيئة القائمة على قطار الرياض على اتخاذ تدابير استباقية لضمان انسيابية حركة الركاب، وتسهيل وصولهم إلى وجهاتهم.
وأسهم هذا الإجراء في تخفيف الازدحام وتيسير حركة التنقل، مما انعكس إيجابًا على تجربة الركاب.
وأضفى هذا المشهد أجواءً احتفالية مبهجة على محطات القطار، عكست مدى اعتزاز المواطنين والمقيمين بهذه المناسبة الوطنية الغالية.
وحرصت الهيئة القائمة على قطار الرياض على اتخاذ تدابير استباقية لضمان انسيابية حركة الركاب، وتسهيل وصولهم إلى وجهاتهم.
احتفالات يوم التأسيسففي خطوة استباقية لتلبية الإقبال المتزايد، خصص قطار الرياض حافلات نقل ترددي تعمل على مدار الساعة، لنقل الركاب من محطات القطار المختلفة إلى أقرب نقاط التجمع الخاصة بالفعاليات الاحتفالية.
وأسهم هذا الإجراء في تخفيف الازدحام وتيسير حركة التنقل، مما انعكس إيجابًا على تجربة الركاب.
أجواء احتفالية مبهجة في يوم التأسيسوامتلأت محطات القطار بالمواطنين من مختلف الفئات العمرية، الذين ارتدوا الأزياء التراثية، التي تعكس عراقة وأصالة الماضي، وتُحاكي حقبة تأسيس الدولة السعودية.
وأضفى هذا المشهد أجواءً احتفالية مبهجة على محطات القطار، عكست مدى اعتزاز المواطنين والمقيمين بهذه المناسبة الوطنية الغالية.