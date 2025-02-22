اخبار السعوديه

ضبط 3 وافدات لممارستهن الدعارة بالرياض

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  • ضبط 3 وافدات لممارستهن الدعارة بالرياض 2/3
  • ضبط 3 وافدات لممارستهن الدعارة بالرياض 3/3

الدرعية .. مهد الدولة وانطلاقة أمجادها

سادت حالةٌ من الاستقرار في منطقة وسط الجزيرة العربية حينما قدمت قبيلة بني حنيفة من الحجاز وحلت في المنطقة على ضفاف وادي حنيفة...

52cc2462fb.jpg الرياض :
747da29579.jpg23 شعبان 1446 هـ

الملك: نعتز بذكرى تأسيس دولتنا المباركة قبل ثلاثة قرون

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عبر حسابه على منصة "إكس"، الاعتزاز بذكرى "يوم التأسيس" للمملكة العربية...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png23 شعبان 1446 هـ

بالأزياء التراثية والفعاليات .. السعوديون يحتفلون بيوم التأسيس

أظهر السعوديون في كل المناطق فرحتهم بيوم التأسيس بارتداء الازياء التراثية في احتفالية تجسد روح الوحدة والانتماء وتحمل في طياتها...

icon-byline.pngالمناطق: دوت الخليج
icon-clock.png23 شعبان 1446 هـ
ع / يوم التأسيس / وزارة الدفاع تطلق فيلمًا مصورًا بعنوان

فيلم العوجا 17:47.. مستوحى من أحداث حقيقية

احتفاءً بذكرى "يوم التأسيس"، الذي يُجسد امتداد إرث القيادة والشجاعة قبل ثلاثة قرون، أطلقت وزارة الدفاع فليمًا مصورًا قصيرًا تحت...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png23 شعبان 1446 هـ

تدشين مهرجان البن الثاني برجال ألمع

دشن محافظ رجال ألمع الحسن بن عبدالخالق الحفظي، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد آل...

icon-byline.pngأبها : دوت الخليج
icon-clock.png22 شعبان 1446 هـ

أمل عسير تدرب 20 موظفاً وموظفة على لغة الإشارة

نظّمت جمعية الأمل للإعاقة السمعية بمنطقة عسير دورة في مهارات لغة الإشارة للتواصل مع الصم بالشراكة مع جامعة الملك خالد ومركز غصون...

icon-byline.pngأبهـا: عوض فرحان
icon-clock.png22 شعبان 1446 هـ

الرياض تحتفي بيوم التأسيس برفع أعلام الدولة السعودية الأولى

استكملت أمانة الرياض استعداداتها للاحتفال بيوم التأسيس عبر تنفيذ خطة تشغيلية متكاملة لتركيب أكثر من ثمانية آلاف علم في مختلف أنحاء...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png21 شعبان 1446 هـ

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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