ضبط 3 وافدات لممارستهن الدعارة بالرياض

الدرعية .. مهد الدولة السعودية وانطلاقة أمجادها سادت حالةٌ من الاستقرار في منطقة وسط الجزيرة العربية حينما قدمت قبيلة بني حنيفة من الحجاز وحلت في المنطقة على ضفاف وادي حنيفة... الرياض : الرياض : دوت الخليج 23 شعبان 1446 هـ 23 شعبان 1446 هـ الملك: نعتز بذكرى تأسيس دولتنا المباركة قبل ثلاثة قرون أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عبر حسابه على منصة "إكس"، الاعتزاز بذكرى "يوم التأسيس" للمملكة العربية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 23 شعبان 1446 هـ 23 شعبان 1446 هـ بالأزياء التراثية والفعاليات .. السعوديون يحتفلون بيوم التأسيس أظهر السعوديون في كل المناطق فرحتهم بيوم التأسيس بارتداء الازياء التراثية في احتفالية تجسد روح الوحدة والانتماء وتحمل في طياتها... المناطق: دوت الخليج المناطق: دوت الخليج 23 شعبان 1446 هـ 23 شعبان 1446 هـ فيلم العوجا 17:47.. مستوحى من أحداث حقيقية احتفاءً بذكرى "يوم التأسيس"، الذي يُجسد امتداد إرث القيادة والشجاعة قبل ثلاثة قرون، أطلقت وزارة الدفاع فليمًا مصورًا قصيرًا تحت... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 23 شعبان 1446 هـ 23 شعبان 1446 هـ تدشين مهرجان البن الثاني برجال ألمع دشن محافظ رجال ألمع الحسن بن عبدالخالق الحفظي، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد آل... أبها : دوت الخليج أبها : دوت الخليج 22 شعبان 1446 هـ 22 شعبان 1446 هـ أمل عسير تدرب 20 موظفاً وموظفة على لغة الإشارة نظّمت جمعية الأمل للإعاقة السمعية بمنطقة عسير دورة في مهارات لغة الإشارة للتواصل مع الصم بالشراكة مع جامعة الملك خالد ومركز غصون... أبهـا: عوض فرحان أبهـا: عوض فرحان 22 شعبان 1446 هـ 22 شعبان 1446 هـ الرياض تحتفي بيوم التأسيس برفع أعلام الدولة السعودية الأولى استكملت أمانة الرياض استعداداتها للاحتفال بيوم التأسيس عبر تنفيذ خطة تشغيلية متكاملة لتركيب أكثر من ثمانية آلاف علم في مختلف أنحاء... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 21 شعبان 1446 هـ 21 شعبان 1446 هـ

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