ضبط 3 وافدات لممارستهن الدعارة بالرياض

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الدرعية .. مهد الدولة السعودية وانطلاقة أمجادها
سادت حالةٌ من الاستقرار في منطقة وسط الجزيرة العربية حينما قدمت قبيلة بني حنيفة من الحجاز وحلت في المنطقة على ضفاف وادي حنيفة...
الملك: نعتز بذكرى تأسيس دولتنا المباركة قبل ثلاثة قرون
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عبر حسابه على منصة "إكس"، الاعتزاز بذكرى "يوم التأسيس" للمملكة العربية...
بالأزياء التراثية والفعاليات .. السعوديون يحتفلون بيوم التأسيس
أظهر السعوديون في كل المناطق فرحتهم بيوم التأسيس بارتداء الازياء التراثية في احتفالية تجسد روح الوحدة والانتماء وتحمل في طياتها...
فيلم العوجا 17:47.. مستوحى من أحداث حقيقية
احتفاءً بذكرى "يوم التأسيس"، الذي يُجسد امتداد إرث القيادة والشجاعة قبل ثلاثة قرون، أطلقت وزارة الدفاع فليمًا مصورًا قصيرًا تحت...
تدشين مهرجان البن الثاني برجال ألمع
دشن محافظ رجال ألمع الحسن بن عبدالخالق الحفظي، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد آل...
أمل عسير تدرب 20 موظفاً وموظفة على لغة الإشارة
نظّمت جمعية الأمل للإعاقة السمعية بمنطقة عسير دورة في مهارات لغة الإشارة للتواصل مع الصم بالشراكة مع جامعة الملك خالد ومركز غصون...
الرياض تحتفي بيوم التأسيس برفع أعلام الدولة السعودية الأولى
استكملت أمانة الرياض استعداداتها للاحتفال بيوم التأسيس عبر تنفيذ خطة تشغيلية متكاملة لتركيب أكثر من ثمانية آلاف علم في مختلف أنحاء...
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