أمل عسير تدرب 20 موظفاً وموظفة على لغة الإشارة

نظّمت جمعية الأمل للإعاقة السمعية بمنطقة عسير دورة في مهارات لغة الإشارة للتواصل مع الصم بالشراكة مع جامعة الملك خالد ومركز غصون الابتكار للتدريب. وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية نايف الحكمي، أن الدورة تستهدف 20 موظفًا وموظفة في القطاع الحكومي والخاص، وتستمر لمدة 3 أيام، بهدف تنمية مهاراتهم في أساسيات لغة الإشارة بما يسهم في تعزيز التواصل مع الصم وضعاف السمع. وأشار الحكمي إلى أن الدورة تأتي ضمن سلسلة الدورات التي تقدمها الجمعية لتثقيف المجتمع بفئاته المختلفة لمهارات التواصل بلغة الإشارة للصم، تحقيقًا لإمكانية الوصول لذوي الإعاقة السمعية والتغلب على الصعوبات المرتبطة بالتواصل حتى ينعم الأصم في مجتمعه المحيط بالاستقلالية، ويحصل على الحقوق والخدمات التي يرغبها.



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