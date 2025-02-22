شكرا لقرائتكم خبر عن من المملكة والدول العربية.. 100 رائد كشفي يحتفون بذكرى التأسيس والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام