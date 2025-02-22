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شكرا لقرائتكم خبر عن من المملكة والدول العربية.. 100 رائد كشفي يحتفون بذكرى التأسيس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهدت مدينة العيون بمحافظة الأحساء احتفالًا لرواد الكشافة السعودية بمناسبة يوم التأسيس، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع الثاني والعشرين للجمعية العمومية لرابطة رواد الكشافة السعودية.
وشارك في الاحتفال، الذي أقيم بقاعة جمعية العيون الخيرية، أكثر من 100 رائد ورائدة من مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى مشاركين من دول الخليج والدول العربية.
وتضمن الاحتفال تقديم العرضة السعودية، وإلقاء كلمات وقصائد وطنية تعبر عن الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية الهامة.
وأضاف أن رواد الكشافة، الذين تجاوز بعضهم السبعين والثمانين عامًا، يمثلون تاريخًا عريقًا في خدمة الوطن، وهم يستلهمون من يوم التأسيس معاني الأمن والاستقرار الذي تنعم به المملكة.
من جهته، أعرب سهل الواكد العتيبي، قائد رواد كشافة العيون، عن فخره واعتزازه بيوم التأسيس، مؤكدًا أن الفرحة بهذه المناسبة لا تقتصر عليه شخصيًا، بل تعم كل مواطن في ظل القيادة الرشيدة.
وأشار علي العلي، رئيس لجنة الإعلام برابطة رواد الكشافة السعودية، إلى أن يوم التأسيس يمثل تاريخًا راسخًا لكل مواطن سعودي، وأن قطاع الكشافة وروادها يمثلون جانبًا مهمًا في قطاعات الدولة، ويشاركون بفاعلية في الاحتفاء بهذا اليوم التاريخي.
وعبر رواد الكشافة المشاركون من مختلف مناطق المملكة عن مشاعرهم الوطنية الجياشة، حيث أكد عبدالرحمن الخميس، رائد كشفي من منطقة القصيم، أن يوم التأسيس يذكرنا بالإمام محمد بن سعود - رحمه الله -، فيما وصفه عبدالعزيز المزني، رائد كشفي من منطقة جازان، بأنه ”يوم فخر لكل مواطن سعودي“.
ورفعت فدوة الجهني، منسق رابطة كشافة نيوم، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بمناسبة يوم التأسيس، داعية الله أن يديم على المملكة عزها وأمانها.
وعبرت شادية الجمبي، رائدة كشفية، عن فخرها واعتزازها بيوم التأسيس، مستذكرة مسيرتها الطويلة في الكشافة السعودية، التي بدأت منذ سن الثامنة، وصولًا إلى كونها رائدة كشفية تبلغ من العمر 73 عامًا.
وبالإضافة إلى الاحتفال بيوم التأسيس، شهد الاجتماع الثاني والعشرون للجمعية العمومية لرابطة رواد الكشافة السعودية، مناقشة منجزات الرواد في المكاتب واللجان الفنية، والاطلاع على منجزات الزملاء في المكاتب الأخرى.
وشارك في الاحتفال، الذي أقيم بقاعة جمعية العيون الخيرية، أكثر من 100 رائد ورائدة من مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى مشاركين من دول الخليج والدول العربية.
وتضمن الاحتفال تقديم العرضة السعودية، وإلقاء كلمات وقصائد وطنية تعبر عن الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية الهامة.
احتفاء بيوم التأسيس
وأكد الأستاذ الدكتور عبدالله سليمان الفهد، رئيس رابطة رواد الكشافة السعودية، أن يوم التأسيس يمثل يومًا تاريخيًا يرمز لوحدة الوطن وتاريخه العريق، ويربط هذا التاريخ بالمنجزات التي تشهدها المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -.
وأضاف أن رواد الكشافة، الذين تجاوز بعضهم السبعين والثمانين عامًا، يمثلون تاريخًا عريقًا في خدمة الوطن، وهم يستلهمون من يوم التأسيس معاني الأمن والاستقرار الذي تنعم به المملكة.
من جهته، أعرب سهل الواكد العتيبي، قائد رواد كشافة العيون، عن فخره واعتزازه بيوم التأسيس، مؤكدًا أن الفرحة بهذه المناسبة لا تقتصر عليه شخصيًا، بل تعم كل مواطن في ظل القيادة الرشيدة.
وأشار علي العلي، رئيس لجنة الإعلام برابطة رواد الكشافة السعودية، إلى أن يوم التأسيس يمثل تاريخًا راسخًا لكل مواطن سعودي، وأن قطاع الكشافة وروادها يمثلون جانبًا مهمًا في قطاعات الدولة، ويشاركون بفاعلية في الاحتفاء بهذا اليوم التاريخي.
وعبر رواد الكشافة المشاركون من مختلف مناطق المملكة عن مشاعرهم الوطنية الجياشة، حيث أكد عبدالرحمن الخميس، رائد كشفي من منطقة القصيم، أن يوم التأسيس يذكرنا بالإمام محمد بن سعود - رحمه الله -، فيما وصفه عبدالعزيز المزني، رائد كشفي من منطقة جازان، بأنه ”يوم فخر لكل مواطن سعودي“.
مشاركة عربيةوشهد الاحتفال مشاركة عربية، حيث عبر سويلم عبده، رائد كشفي من لبنان، عن سعادته بالتواجد في المملكة والمشاركة في هذه المناسبة، مؤكدًا أن المملكة تنعم بالأمن والأمان في ظل قيادتها الحكيمة.
ورفعت فدوة الجهني، منسق رابطة كشافة نيوم، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بمناسبة يوم التأسيس، داعية الله أن يديم على المملكة عزها وأمانها.
وعبرت شادية الجمبي، رائدة كشفية، عن فخرها واعتزازها بيوم التأسيس، مستذكرة مسيرتها الطويلة في الكشافة السعودية، التي بدأت منذ سن الثامنة، وصولًا إلى كونها رائدة كشفية تبلغ من العمر 73 عامًا.
وبالإضافة إلى الاحتفال بيوم التأسيس، شهد الاجتماع الثاني والعشرون للجمعية العمومية لرابطة رواد الكشافة السعودية، مناقشة منجزات الرواد في المكاتب واللجان الفنية، والاطلاع على منجزات الزملاء في المكاتب الأخرى.