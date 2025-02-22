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من المملكة والدول العربية.. 100 رائد كشفي يحتفون بذكرى التأسيس

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محمد العويس - الاحساء تصوير - محمد العويس 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شهدت مدينة العيون بمحافظة الأحساء احتفالًا لرواد الكشافة بمناسبة يوم التأسيس، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع الثاني والعشرين للجمعية العمومية لرابطة رواد الكشافة السعودية.
وشارك في الاحتفال، الذي أقيم بقاعة جمعية العيون الخيرية، أكثر من 100 رائد ورائدة من مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى مشاركين من دول الخليج والدول العربية.
وتضمن الاحتفال تقديم العرضة السعودية، وإلقاء كلمات وقصائد وطنية تعبر عن الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية الهامة.
من المملكة والخليج.. 100 رائد كشفي يحتفون بذكرى التأسيس

احتفاء بيوم التأسيس

وأكد الأستاذ الدكتور عبدالله سليمان الفهد، رئيس رابطة رواد الكشافة السعودية، أن يوم التأسيس يمثل يومًا تاريخيًا يرمز لوحدة الوطن وتاريخه العريق، ويربط هذا التاريخ بالمنجزات التي تشهدها المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير - حفظهما الله -.

وأضاف أن رواد الكشافة، الذين تجاوز بعضهم السبعين والثمانين عامًا، يمثلون تاريخًا عريقًا في خدمة الوطن، وهم يستلهمون من يوم التأسيس معاني الأمن والاستقرار الذي تنعم به المملكة.
من جهته، أعرب سهل الواكد العتيبي، قائد رواد كشافة العيون، عن فخره واعتزازه بيوم التأسيس، مؤكدًا أن الفرحة بهذه المناسبة لا تقتصر عليه شخصيًا، بل تعم كل مواطن في ظل القيادة الرشيدة.
من المملكة والخليج.. 100 رائد كشفي يحتفون بذكرى التأسيس

وأشار علي العلي، رئيس لجنة الإعلام برابطة رواد الكشافة السعودية، إلى أن يوم التأسيس يمثل تاريخًا راسخًا لكل مواطن سعودي، وأن قطاع الكشافة وروادها يمثلون جانبًا مهمًا في قطاعات الدولة، ويشاركون بفاعلية في الاحتفاء بهذا اليوم التاريخي.
وعبر رواد الكشافة المشاركون من مختلف مناطق المملكة عن مشاعرهم الوطنية الجياشة، حيث أكد عبدالرحمن الخميس، رائد كشفي من منطقة القصيم، أن يوم التأسيس يذكرنا بالإمام محمد بن سعود - رحمه الله -، فيما وصفه عبدالعزيز المزني، رائد كشفي من منطقة جازان، بأنه ”يوم فخر لكل مواطن سعودي“.

مشاركة عربية

وشهد الاحتفال مشاركة عربية، حيث عبر سويلم عبده، رائد كشفي من لبنان، عن سعادته بالتواجد في المملكة والمشاركة في هذه المناسبة، مؤكدًا أن المملكة تنعم بالأمن والأمان في ظل قيادتها الحكيمة.
من المملكة والخليج.. 100 رائد كشفي يحتفون بذكرى التأسيس

ورفعت فدوة الجهني، منسق رابطة كشافة نيوم، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بمناسبة يوم التأسيس، داعية الله أن يديم على المملكة عزها وأمانها.
وعبرت شادية الجمبي، رائدة كشفية، عن فخرها واعتزازها بيوم التأسيس، مستذكرة مسيرتها الطويلة في الكشافة السعودية، التي بدأت منذ سن الثامنة، وصولًا إلى كونها رائدة كشفية تبلغ من العمر 73 عامًا.
وبالإضافة إلى الاحتفال بيوم التأسيس، شهد الاجتماع الثاني والعشرون للجمعية العمومية لرابطة رواد الكشافة السعودية، مناقشة منجزات الرواد في المكاتب واللجان الفنية، والاطلاع على منجزات الزملاء في المكاتب الأخرى.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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