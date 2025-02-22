شكرا لمتابعة خبر عن إبل السواحل في جازان تواصل حياتها بين البر والبحر.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تعد إبل السواحل في منطقة جازان من أندر السلالات التي تتميز بقدرتها الفريدة على الرعي داخل البحر لمسافات طويلة، حيث تقضي ساعات في المياه المالحة قبل أن تعود إلى اليابسة.

وأكد الأستاذ علي الناشري، أحد المهتمين بالإبل في المنطقة، أن والده يمتلك هذه السلالة النادرة منذ أكثر من 200 عام، مشيرًا إلى أنها لم تخضع لأي تهجين أو تطوير، مما يجعلها من أفضل السلالات النقية.

وتتميز هذه الإبل بغزارة حليبها وجودة لحومها وجمالها الفريد إلى جانب قدرتها الاستثنائية على تحمل البيئات القاسية.

تبدأ هذه الإبل رحلتها اليومية من اليابسة إلى البحر بعد صلاة العصر، حيث تسير لمسافة تصل إلى 15 كيلومترًا داخل المياه المالحة، قبل أن تعود في الصباح الباكر للشرب والرعي.

ويصف الناشري مشهد تحركها داخل البحر بأنه يشبه القافلة المنظمة، حيث تسير في انسجام مذهل، وكأنها مقطورة متحركة فوق سطح الماء.

إبل السواحل ليست مجرد مخلوقات نادرة، بل تمثل جزءًا من التراث الثقافي لمنطقة جازان، حيث تحظى باهتمام واسع من المربين للحفاظ على أصالتها ونقائها.