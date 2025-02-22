شكرا لمتابعة خبر عن الأمير بندر الفيصل يعلق بطرافة على مزحة مراسل: اليوم كلنا معاريس .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت النسخة السادسة من كأس السعودية لسباقات الخيل 2025 موقفًا طريفًا بين مراسل قناة “الإخبارية” خالد الربعي ورئيس هيئة الفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل، خلال تغطيته للحدث.

وقال الربعي ممازحًا الأمير: “اليوم كلنا معاريس ونحن نحتفل بهذه الليلة”، ليرد الأمير بندر ضاحكًا: “أنت عريس، لا تدخلني في الموضوع” .

ويُذكر أن البطولة انطلقت أمس الجمعة وتستمر حتى اليوم السبت، حيث تُعد واحدة من أبرز الفعاليات في عالم الفروسية، بجوائز مالية قياسية تبلغ 38.1 مليون دولار، ما يعزز مكانتها كأغلى سباقات الخيل.