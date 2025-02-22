شكرا لمتابعة خبر عن الجالية الباكستانية في ⁧‫جدة‬⁩ تحتفل بمناسبة ⁧‫يوم التأسيس‬⁩ ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - احتفلت الجالية الباكستانية في ⁧‫جدة‬⁩ بمناسبة ⁧‫يوم التأسيس‬⁩ الوطني للمملكة .

وارتدى العديد من المشاركين من الجالية الزي السعودي التقليدي وشاركوا في أداء العرضة في مشهد يعكس روح الوحدة تعبيراً عن شكرهم وامتنانهم للمملكة .

‎وتحتفل المملكة ، اليوم السبت، بذكرى يوم التأسيس، إحياء لذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود “رحمه الله” عام 1727.

‎ويمثل يوم التأسيس لحظة فارقة في تاريخ المملكة، حيث بدأت مسيرة التأسيس من مدينة الدرعية، لتصبح المملكة اليوم واحدة من أبرز الدول على الساحة العالمية.

‎ويعكس هذا اليوم قصة كفاح وتضحيات أسست لدولة قوية ومستقرة، تحمل في طياتها قيم الوحدة والاستقرار والازدهار.

‎وتجسد هذه المناسبة الوطنية معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون وعاصمتها الدرعية ودستورها كتاب الله الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا الحاضر.