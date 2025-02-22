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شكرا لقرائتكم خبر عن مشاعر الفخر والاعتزاز تتجسد في احتفاء السعوديين بيوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحت عنوان ”يوم التأسيس: ملحمة فخر واعتزاز في قلوب السعوديين“، فاضت مشاعر السعوديين، بمناسبة يوم التأسيس، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بوطنهم الغالي، ومسيرة التنمية الشاملة التي يشهدها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -.
وتناقل عدد من المواطنين، في حديثهم لـ"اليوم"، عبارات الوفاء والانتماء، مستذكرين تاريخ تأسيس الدولة السعودية الأولى عام 1727م، وما تحقق من إنجازات متواصلة على مر السنين، وصولًا إلى العهد الزاهر الذي تعيشه المملكة اليوم.
من جانبه، دعا غانم السبيعي، الله عز وجل أن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ قيادته الرشيدة، مؤكدًا أن حب الوطن يسمو فوق كل العبارات والأشعار، وأنه راسخ في أعماق قلوب أبنائه.
وعبّر سليمان السبيعي، عن سعادته الغامرة بهذه المناسبة الوطنية، واصفًا إياها ب ”اليوم الجميل“، ومُشيرًا إلى أنها تُمثل ذكرى عظيمة لتأسيس الدولة السعودية الأولى في 22 فبراير، وأضاف أن هذا الوطن العظيم قدم لشبابه فرصًا كبيرة، مما يحتم عليهم بذل قصارى جهدهم لخدمته.
وبدوره أكد عيسى الرشيد، أن يوم التأسيس غالٍ على قلوب جميع السعوديين، وأنهم يحرصون على الاحتفاء به بارتداء أفضل الملابس التقليدية، تعبيرًا عن فخرهم بوطنهم والتطورات الكبيرة التي يشهدها في مختلف المجالات، كالتعليم والصحة وغيرها.
وبمشاعر مماثلة، عبّر فؤاد الخضري عن اعتزازه بما تشهده المملكة من إنجازات وتطورات متلاحقة، لا سيما في مجالات الاستثمار والمشاريع الكبرى، داعيًا الله أن يديم الأفراح على هذا الوطن.
واختتم مرتضى الرشيدان، حديثه بالتعبير عن فخره واعتزازه بوطنه، قائلًا: ”الحمد لله أني سعودي، فأرضنا أرض عظيمة التي ولدنا فيها“.
ولم يقتصر التعبير عن حب الوطن على الكبار، بل شارك الطفل عبد العزيز القحطاني بقصيدة شعرية جسدت مشاعره الصادقة تجاه هذه المناسبة الوطنية العزيزة.
وتناقل عدد من المواطنين، في حديثهم لـ"اليوم"، عبارات الوفاء والانتماء، مستذكرين تاريخ تأسيس الدولة السعودية الأولى عام 1727م، وما تحقق من إنجازات متواصلة على مر السنين، وصولًا إلى العهد الزاهر الذي تعيشه المملكة اليوم.
سعادة غامرةوفي هذا السياق، رفع فهد السريع، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، والأسرة المالكة، والشعب السعودي، والأمة الإسلامية جمعاء، بمناسبة يوم التأسيس.
من جانبه، دعا غانم السبيعي، الله عز وجل أن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ قيادته الرشيدة، مؤكدًا أن حب الوطن يسمو فوق كل العبارات والأشعار، وأنه راسخ في أعماق قلوب أبنائه.
وعبّر سليمان السبيعي، عن سعادته الغامرة بهذه المناسبة الوطنية، واصفًا إياها ب ”اليوم الجميل“، ومُشيرًا إلى أنها تُمثل ذكرى عظيمة لتأسيس الدولة السعودية الأولى في 22 فبراير، وأضاف أن هذا الوطن العظيم قدم لشبابه فرصًا كبيرة، مما يحتم عليهم بذل قصارى جهدهم لخدمته.
وبدوره أكد عيسى الرشيد، أن يوم التأسيس غالٍ على قلوب جميع السعوديين، وأنهم يحرصون على الاحتفاء به بارتداء أفضل الملابس التقليدية، تعبيرًا عن فخرهم بوطنهم والتطورات الكبيرة التي يشهدها في مختلف المجالات، كالتعليم والصحة وغيرها.
فخرو اعتزازوأما محمد الوحيمد، فقد شارك مشاعره كمواطن يعتز ويفتخر بوطنه، مؤكدًا أن يوم التأسيس له تأثير كبير على كل مواطن ومقيم في المملكة، ومتمنيًا لوطنه دوام التقدم والازدهار.
وبمشاعر مماثلة، عبّر فؤاد الخضري عن اعتزازه بما تشهده المملكة من إنجازات وتطورات متلاحقة، لا سيما في مجالات الاستثمار والمشاريع الكبرى، داعيًا الله أن يديم الأفراح على هذا الوطن.
واختتم مرتضى الرشيدان، حديثه بالتعبير عن فخره واعتزازه بوطنه، قائلًا: ”الحمد لله أني سعودي، فأرضنا أرض عظيمة التي ولدنا فيها“.
ولم يقتصر التعبير عن حب الوطن على الكبار، بل شارك الطفل عبد العزيز القحطاني بقصيدة شعرية جسدت مشاعره الصادقة تجاه هذه المناسبة الوطنية العزيزة.