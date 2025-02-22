شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| فعاليات تراثية في احتفالات يوم التأسيس بحديقة الأمير ماجد والان نبدء بالتفاصيل



وشملت الفعاليات عروضًا حية للفنون الشعبية مثل العرضة الدمام - شريف احمد - شهدت حديقة الأمير ماجد أمسية استثنائية مليئة بالعروض الفلكلورية والموروث الشعبي الذي يعكس عمق التاريخ السعودي.وشملت الفعاليات عروضًا حية للفنون الشعبية مثل العرضة السعودية ، المزمار، السامري، والخبيتي، إضافةً إلى عروض الخيول والهجن التي أضفت طابعًا أصيلًا على الاحتفالات.





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كما تضمنت الفعاليات معارض للحرف اليدوية التقليدية، وأركانًا تفاعلية تعرّف الزوار بتاريخ الدولة السعودية ومسيرتها الممتدة لأكثر من ثلاثة قرون.

وكانت انطلاقة احتفالات يوم التأسيس قد بدأت يوم الخميس في مركز الملك عبد العزيز الثقافي، حيث شهدت توافد أعداد كبيرة من الزوار الذين تفاعلوا مع العروض التراثية المتنوعة، قبل أن تنتقل الفعاليات إلى حديقة الأمير ماجد، وسط أجواء احتفالية مميزة.

الأنشطة التراثية في يوم التأسيس



ومن المقرر أن تتواصل الفعاليات اليوم السبت، مع تقديم المزيد من الأنشطة التراثية والعروض الحية التي تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء والفخر بتاريخ المملكة العريق.

وأضاف مدير عام خدمة المجتمع ماجد عمر السلمي أن هذه الاحتفالات تأتي ضمن الأمانة لدعم الأنشطة الثقافية والاجتماعية التي تسهم في تعريف الأجيال الجديدة بتاريخ المملكة وإبراز الإرث الثقافي الغني الذي تزخر به البلاد.