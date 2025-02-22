هوية وانتماء.. زوار فعاليات التأسيس يتوشحون بالملابس التراثية

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شكرا لقرائتكم خبر عن هوية وانتماء.. زوار فعاليات التأسيس يتوشحون بالملابس التراثية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تألقت الأزياء التراثية في فعاليات يوم التأسيس المتنوعة في مناطق المملكة، بألوانها الزاهية وتصاميمها الفريدة، لتضفي على الفعاليات رونقًا خاصًا وتعكس فخر الزوار بتاريخ المملكة العريق.
وقد رصدت عدسة "اليوم" إقبالًا كبيرًا من الزوار على ارتداء الأزياء التقليدية، حيث حرص الكثيرون على الظهور بأبهى حلة مستوحاة من تراث مختلف مناطق المملكة.
بينت زينة النجراني، أن الأزياء النسائية التراثية كانت تميز كل منطقة من مناطق المملكة وبعضها موجود إلى الآن.
وأضافت أن تلك الأزياء التراثية ساهمت في إضفاء جو من البهجة والفرح على الفعاليات، حيث تحولت ساحات الاحتفالات إلى كرنفال للألوان والتصاميم التقليدية، مؤكدة أن الحرص على توفير منصات لعرض الأزياء التراثية في أغلب الفعاليات المصاحبة ليوم التأسيس بهدف تعزيز الوعي بالتراث الوطني وتشجيع الزوار على ارتداء الأزياء التقليدية.
وعبر منصور الحربي عن فخره بارتداء الزي التقليدي في يوم التأسيس واصفاً إياه بأنه "يوم للاحتفال بتاريخنا وإنجازاتنا".
وقد رصدت عدسة "اليوم" إقبالًا كبيرًا من الزوار على ارتداء الأزياء التقليدية، حيث حرص الكثيرون على الظهور بأبهى حلة مستوحاة من تراث مختلف مناطق المملكة.
أزياء تراثيةوفي لقاءات مع عدد من الزوار، عبر الكثيرون عن سعادتهم بارتداء الأزياء التراثية، مؤكدين أنها تعبر عن اعتزازهم بتاريخهم وهويتهم الوطنية.
بينت زينة النجراني، أن الأزياء النسائية التراثية كانت تميز كل منطقة من مناطق المملكة وبعضها موجود إلى الآن.
وأضافت أن تلك الأزياء التراثية ساهمت في إضفاء جو من البهجة والفرح على الفعاليات، حيث تحولت ساحات الاحتفالات إلى كرنفال للألوان والتصاميم التقليدية، مؤكدة أن الحرص على توفير منصات لعرض الأزياء التراثية في أغلب الفعاليات المصاحبة ليوم التأسيس بهدف تعزيز الوعي بالتراث الوطني وتشجيع الزوار على ارتداء الأزياء التقليدية.
وعبر منصور الحربي عن فخره بارتداء الزي التقليدي في يوم التأسيس واصفاً إياه بأنه "يوم للاحتفال بتاريخنا وإنجازاتنا".