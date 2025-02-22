شكرا لقرائتكم خبر عن هوية وانتماء.. زوار فعاليات التأسيس يتوشحون بالملابس التراثية والان نبدء بالتفاصيل

أزياء تراثية

الدمام - شريف احمد - تألقت الأزياء التراثية في فعاليات يوم التأسيس المتنوعة في مناطق المملكة، بألوانها الزاهية وتصاميمها الفريدة، لتضفي على الفعاليات رونقًا خاصًا وتعكس فخر الزوار بتاريخ المملكة العريق.وقد رصدت عدسة "اليوم" إقبالًا كبيرًا من الزوار على ارتداء الأزياء التقليدية، حيث حرص الكثيرون على الظهور بأبهى حلة مستوحاة من تراث مختلف مناطق المملكة.وفي لقاءات مع عدد من الزوار، عبر الكثيرون عن سعادتهم بارتداء الأزياء التراثية، مؤكدين أنها تعبر عن اعتزازهم بتاريخهم وهويتهم الوطنية.بينت زينة النجراني، أن الأزياء النسائية التراثية كانت تميز كل منطقة من مناطق المملكة وبعضها موجود إلى الآن.وأضافت أن تلك الأزياء التراثية ساهمت في إضفاء جو من البهجة والفرح على الفعاليات، حيث تحولت ساحات الاحتفالات إلى كرنفال للألوان والتصاميم التقليدية، مؤكدة أن الحرص على توفير منصات لعرض الأزياء التراثية في أغلب الفعاليات المصاحبة ليوم التأسيس بهدف تعزيز الوعي بالتراث الوطني وتشجيع الزوار على ارتداء الأزياء التقليدية.وعبر منصور الحربي عن فخره بارتداء الزي التقليدي في يوم التأسيس واصفاً إياه بأنه "يوم للاحتفال بتاريخنا وإنجازاتنا".