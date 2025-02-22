وزارة الداخلية تشارك بمعرض تعريفي في فعاليات كأس السعودية 2025

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تشارك بمعرض تعريفي في فعاليات كأس السعودية 2025 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تشارك وزارة الداخلية، بمعرض تعريفي، في فعاليات كأس السعودية 2025 الذي يحتضنه ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية.
ويشمل معرض وزارة الداخلية، أجنحة تتيح للزوّار التعرف على الخدمات التي تقدمها الوزارة بمختلف قطاعاتها، وأحدث التقنيات والخدمات والمبادرات النوعية لتعزيز الأمن والسلامة.
وتأتي مشاركة الوزارة في إطار حرصها على تعزيز التواصل مع المجتمع لإبراز جهودها ومبادراتها في خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين والزوار لتعزيز الوعي الأمني والمجتمعي.
ويشمل معرض وزارة الداخلية، أجنحة تتيح للزوّار التعرف على الخدمات التي تقدمها الوزارة بمختلف قطاعاتها، وأحدث التقنيات والخدمات والمبادرات النوعية لتعزيز الأمن والسلامة.
وتأتي مشاركة الوزارة في إطار حرصها على تعزيز التواصل مع المجتمع لإبراز جهودها ومبادراتها في خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين والزوار لتعزيز الوعي الأمني والمجتمعي.