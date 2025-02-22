شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تشارك بمعرض تعريفي في فعاليات كأس السعودية 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك وزارة الداخلية، بمعرض تعريفي، في فعاليات كأس السعودية 2025 الذي يحتضنه ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية.

ويشمل معرض وزارة الداخلية، أجنحة تتيح للزوّار التعرف على الخدمات التي تقدمها الوزارة بمختلف قطاعاتها، وأحدث التقنيات والخدمات والمبادرات النوعية لتعزيز الأمن والسلامة.

وتأتي مشاركة الوزارة في إطار حرصها على تعزيز التواصل مع المجتمع لإبراز جهودها ومبادراتها في خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين والزوار لتعزيز الوعي الأمني والمجتمعي.

