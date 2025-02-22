شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير الممارسات الكشفية للفتيات في الجامعات.. ورشة عمل بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظّمت جمعية الكشافة العربية السعودية مؤخرًا ورشة عمل بمقرها الرئيس في الرياض تحت عنوان "تعزيز المشاركة الكشفية للفتيات في الجامعات"، بحضور صاحبة السمو الأميرة سما بنت فيصل بن عبدالله بن محمد، رئيسة لجنة فتيات الكشافة السعودية.



شهدت الورشة مناقشة مجموعة من المحاور الحيوية، أبرزها استعراض الممارسات الكشفية الحالية للفتيات في الجامعات، والتحديات التي تواجه عشائر الجوالة، بالإضافة إلى استعراض خطة تحسين مقترحة تهدف إلى تعزيز مشاركة الفتيات في الأنشطة الكشفية وتفعيل دورهن بشكل أكثر تأثيرًا.



تهدف هذه الورشة إلى تعزيز تبادل الخبرات بين القائدات الكشفيات في الجامعات السعودية، من خلال تقييم الواقع الراهن للممارسات الكشفية، وتحديد المعوقات التي تواجهها الفرق الكشفية النسائية، والعمل على صياغة استراتيجيات تطويرية تدعم استمرارية هذه الأنشطة وتوسع نطاق تأثيرها داخل المجتمع الجامعي.