شكرا لمتابعة خبر عن حدث نادر: رمضان مرتين في عام واحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يستعد العالم الإسلامي لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، حيث تشير الحسابات الفلكية إلى احتمال بدءه يوم 1 مارس 2025م بعد تحري هلاله في 28 فبراير 2025م، وفقًا لمركز الفلك الدولي.

وفي حال ثبت بدء رمضان في هذا التاريخ، فإن هذا التوافق بين بداية الشهر القمري والميلادي يُعد حدثًا نادرًا نظرًا لاختلاف عدد أيام الشهور في التقويمين.

وفي سياق مثير، يشير حساب فلكي إلى أن عام 2030 سيشهد ظاهرة غير معتادة؛ إذ سيأتي شهر رمضان مرتين في نفس العام الميلادي.

فمن المتوقع أن يبدأ رمضان أول مرة في عام 2030 يوم 4 يناير، ما يوافق العام الهجري 1451، ثم يعود مرة ثانية في نهاية العام، في يوم 26 ديسمبر، ما يوافق العام الهجري 1452.

وبهذا، سيُضاعف المسلمون فرصة الصيام خلال ذلك العام ليصل عدد أيام الصيام إلى 36 يومًا بدلاً من المعتاد.

وترجع هذه الظاهرة إلى الفارق بين السنة القمرية التي تبلغ حوالي 354 يومًا والسنة الميلادية التي تحتوي على 365 يومًا؛ حيث يتحرك بداية شهر رمضان للخلف بحوالي 11 يومًا كل عام.

وقد حدث مثل هذا التغيير في توقيت بداية رمضان آخر مرة في عام 1997، ومن المتوقع ألا يتكرر حتى عام 2063.

يعد عام 2030 فرصة فريدة للمسلمين لتجربة ظاهرة الصيام في شهر رمضان مرتين خلال نفس العام .