خادم الحرمين: نعتز بذكرى تأسيس دولتنا قبل ثلاثة قرون على الأمن والعدل والعقيدة

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الرياض - علي القحطاني - وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة إلى الشعب السعودي بمناسبة يوم التأسيس.

وقال خادم الحرمين الشريفين: نعتز بذكرى تأسيس دولتنا المباركة قبل ثلاثة قرون على الأمن والعدل والعقيدة الخالصة، ولازال نهجها راسخاً منذ ذلك الحين، في وطن يتقدم إلى الريادة في مختلف المجالات.

وتحتفل المملكة، اليوم السبت، بذكرى يوم التأسيس، الذي يصادف الـ22 من فبراير من كل عام، إحياء لذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود “رحمه الله” عام 1727.