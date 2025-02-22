السعودية | الوزير الفضلي يفتتح مركز عمليات عملاء المياه الوطنية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

افتتح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري، مركز عمليات العملاء بشركة المياه الوطنية، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك، وعدد من النواب التنفيذيين.

ويأتي إنشاء المركز ضمن جهود الشركة لربط قطاعات التشغيل على مستوى المملكة، ومتابعة تقديم خدمة العملاء بجودة عالية.

وأوضحت الشركة أن المركز يحتوي على أحدث الأنظمة التقنية التي ترتبط بجميع قطاعات التشغيل بالشركة ومراكز خدمة العملاء بشكل حي ومباشر على مستوى المملكة باستخدام التقارير الذكية وأنظمة تحليل البيانات وأنظمة تنقيب العمليات، ويدار بالكامل بكفاءات وطنية مدربة، حيث يقومون بإعداد التقارير والتحليلات الاستباقية لرفع كفاءة خدمة العملاء والتأكد من جودة الخدمات المقدمة، كما يقوم المركز بعرض مؤشرات الأداء التفاعلية، والقياس المستمر لجودة عمليات التشغيل، واتخاذ الإجراءات التصحيحية، ومعالجة التحديات بشكل لحظي لتقديم خدمة سلسلة وموثوقة للعملاء بشكل فعال في جميع مناطق المملكة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط