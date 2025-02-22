السعودية | الأمين العام لمجلس التعاون يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

هنأ معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأستاذ جاسم محمد البديوي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأكّد معاليه أن هذه المناسبة تحمل مكانة خاصة وغالية لدى أبناء المملكة العربية السعودية، وهي شاهد حي على الإرث العظيم والإنجازات المبهرة التي عانقت سماء الطموح بقيادة حكيمة وضعت نصب عينها التنمية والازدهار لشعبها، مضيئة بذلك مسارات الرقي والتقدم للمملكة العربية السعودية، وتعكس المجد والعزة التي وصلت إليها المملكة والمكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها المملكة، بما في ذلك الدور المهم والمحوري الذي تلعبه المملكة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ودعا معاليه المولى عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية ملكًا وحكومةً وشعبًا، وأن يديم نعمة الأمن والأمان والرخاء على دول مجلس التعاون وشعوبها، تحت قيادة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-.

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