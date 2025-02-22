شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين: نعتز بذكرى التأسيس في وطن يتقدم إلى الريادة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بكلمة تهنئة إلى شعب المملكة في ذكرى يوم التأسيس.

وقال جلالته: "نعتز بذكرى تأسيس دولتنا المباركة قبل ثلاثة قرون على الأمن والعدل والعقيدة الخالصة، ولازال نهجها راسخاً منذ ذلك الحين، في وطن يتقدم إلى الريادة في مختلف المجالات".

