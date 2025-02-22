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خادم الحرمين الشريفين: نعتز بذكرى التأسيس في وطن يتقدم إلى الريادة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

خادم الحرمين الشريفين: نعتز بذكرى التأسيس في وطن يتقدم إلى الريادة

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الدمام - شريف احمد - توجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بكلمة تهنئة إلى شعب المملكة في ذكرى يوم التأسيس.
وقال جلالته: "نعتز بذكرى تأسيس دولتنا المباركة قبل ثلاثة قرون على الأمن والعدل والعقيدة الخالصة، ولازال نهجها راسخاً منذ ذلك الحين، في وطن يتقدم إلى الريادة في مختلف المجالات".
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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